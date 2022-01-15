كشفت وزارة المالية عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي، عن موعد صرف مرتبات شهر يناير 2022، للموظفين العاملين بالجهاز الإداري بجميع المؤسسات الدولة، التي تبدأ خلال الأيام المقبلة، ويمكن صرف الرواتب عبر ماكينات الصراف الآلي المنتشرة في جميع المناطق المختلفة في جمهورية مصر العربية.

موعد صرف مرتبات شهر يناير 2022

ووفق بيان وزارة المالية المصرية، فإن موعد صرف مرتبات شهر يناير 2022 يبدأ من يوم 24 يناير الجاري، وتستمر حتى 28 من الشهر ذاته، وذلك لعدد من المؤسسات الحكومية والوزارات وهي: «الداخلية والخارجية والعدل والصحة والتربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي وقطاع الأعمال العام والتعاون الدولي».

بالإضافة إلى وزارات «التخطيط والسكان والبيئة والتجارة والصناعة والتموين والتجارة الداخلية والتنمية المحلية والتضامن الاجتماعي والهجرة وشئون المصريين بالخارج والأوقاف والقوى العاملة والنقل».

وتتم صرف الرواتب للأفراد العاملين بأجهزة، «المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والمركزي للتنظيم والإدارة والمركزي للمحاسبات وحماية المنافسة ومنع السياسات الاحتكارية».

بالإضافة إلى صرف المرتبات بالهيئات التالية، «الهيئة العامة للاستثمار والرقابة الإدارية والرقابة المالية والنيابة الإدارية والرقابة على الصادرات والواردات والتنمية الصناعية، وجميع المصالح والجهات والهيئات والمديريات والأجهزة التابعة للجهاز الإداري للدولة».

مدة صرف رواتب شهر يناير

وبحسب بيان وزارة المالية، يستمر صرف المرتبات خلال 5 أيام بداية من يوم 24 و25 و26 و27 وحتى 28 يناير 2022.

وشددت وزارة المالية على العاملين في الجهاز الإداري للدولة، عند صرف الرواتب بعدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، واتخاذ كل الإجراءات والتدابير الاحتراية للحماية من الإصابة بجائحة كورونا.

وبحسب بيانات سابقة لوزارة المالية، فقد تم استبدال حوالي 450 ألف بطاقة رواتب العاملين والموظفين ببطاقة صراف آلي، بالتعاون مع 9 بنوك محلية، إضافة إلى الهيئة القومية للبريد.