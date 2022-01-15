«اعرف هتقبض امتى».. موعد صرف مرتبات شهر يناير 2022

أعلنت وزارة المالية، أنه سيتم صرف مرتبات شهر يناير 2022، للموظفين العاملين بالجهاز الإداري بجميع مؤسسات الدولة، ظهر يوم 24 من الشهر الجاري، وهو الموعد المحدد لانطلاق عملية الصرف من ماكينات الصراف الآلي للبنوك.

وأوضحت الوزارة، في كتابها الدوري، أن موعد صرف مرتبات شهر يناير، سيبدأ من يوم 24 يناير الجاري، وينتهي يوم 28 يناير من نفس الشهر، لوزارات: «التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي والداخلية والعدل والصحة و الخارجية وقطاع الأعمال و التعاون الدولي، والتخطيط والسكان والبيئة والتجارة والصناعة والتنمية المحلية والتضامن الاجتماعي والتموين والتجارة والهجرة والأوقاف والقوى العاملة والنقل»، إذ يستمر صرف المرتبات خلال أيام 24 و25 و26 و27 و28 يناير 2022.

موعد صرف مرتبات يناير 2022

وأكدت المالية في بيانها، أن البنوك المعنية تحت إشراف البنك المركزي المصري، ستقوم بضخ مرتبات شهر يناير 2022 بداية من مساء يوم 23 يناير الجاري، محذرة العاملين في الجهاز الإداري للدولة بجميع المؤسسات الحكومية، بعدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، ومراعاة اتخاذ الإجراءات والتدابير الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وانتهت وزارة المالية من استبدال نحو 450 ألف بطاقة ميزة من بطاقات صرف مرتبات الموظفين بالجهاز الإداري للدولة، وبالتعاون مع 9 بنوك محلية، إضافة إلى الهيئة القومية للبريد.

وأكّدت وزارة المالية، في بيان سابق لها، أنَّ الوزارة تسعى إلى استبدال نحو 450 ألف بطاقة جديدة قبل نهاية شهر أبريل الحالي، لافتاً إلى الوزارة نجحت في استبدال نحو 800 ألف بطاقة ميزة خلال الشهرين الماضيين، بعدما استبدلت 310 ألف بطاقة حتى نهاية فبراير، إلى جانب استبدال 490 ألف بطاقة حتى نهاية شهر مارس 2022