قائد قوات المظلات: نتدرب مع مقاتلي دول عربية وأفريقية وأوروبية لتطوير القدرات القتالية

قال اللواء أركان حرب عاطف ماضى، قائد قوات المظلات، إن مصر تمتلك قوات خاصة قوية ذات تدريب على أعلى مستوى، ما يمكنها من تنفيذ أى مهام قد تُكلف بها. وأضاف قائد قوات المظلات، فى حوار لـ«الوطن»، أن التدريبات العسكرية المشتركة التى تجرى مع دول سواء شرقية أو غربية تُمثل استفادة متبادلة لكلا الجانبين، وإلى نص الحوار:

ما طبيعة مهام قوات المظلات؟

- هى من ضمن تشكيلات القوات البرية خفيفة الحركة سريعة الانتشار تستغل قدرة الطائرات فى التغلب على الزمان والمكان، وتستغل خفة حركتها فى سرعة المناورة لتنفيذ مهام فى عمق العدو التكتيكى والتعبوى والاستراتيجى.

اللواء أركان حرب عاطف ماضي: نمتلك القدرات اللازمة لتنفيذ المهام المكلفين بها.. وعملنا "خلف خطوط العدو"

وتندرج تحت القوات الخاصة، وفى كل حروب العالم تشارك القوات البرية بمهام على «خط الجبهة»، وأى عمل خلف هذا الخط هو «عمل خاص»، وعملنا يكون «خلف خطوط العدو».

وما طبيعة دور قوات المظلات فى العملية الشاملة لتطهير سيناء من الإرهاب؟

- منذ بدء «العملية الشاملة»، تم دفع وحدات من قوات المظلات للتعاون مع رجال الجيشين الثانى والثالث الميدانيين، يعملون طبقاً لتوزيع العمل والمهام المكلفين بها من قائد الجيش، فالعمليات والحروب الحديثة تعتمد على «الأسلحة المشتركة»، التى تنسق فيها كافة الوحدات والقوات المهام لتنفيذ المهمة المكلفين بها.

ماذا عن دور «وحوش السماء» فى تلك المنظومة المتكاملة؟

- وفق طبيعة مهامنا، هو تنفيذ عمليات نوعية، ومهام خاصة.

وهل هناك دور لكم فى الاتجاه الاستراتيجى الغربى؟

- بالتأكيد، وطبقاً لـ«الخط الأحمر»، الذى حدده الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، تعتبر قوات المظلات من ضمن القوات التى يمكنها تنفيذ مهام داخل وخارج حدود الدولة لحماية الأمن القومى المصرى، ونحن جاهزون بكل تأكيد لتنفيذ أى مهام قد تطلب منا.

اشتركتم مع الجانب الروسى فى 5 تدريبات سُميت «حماة الصداقة».. فما انطباعاتهم عن «المقاتل المصرى»؟

- لديهم انطباعات قوية، تحدثوا عنها فى الإعلام الروسى أشادوا فيه بالمستوى العالى فى التدريب ومستوى الإعداد والتحضير والتجهيز للتدريب لقوات المظلات المصرية، والذى ساعدهم فى تحقيق الأهداف المشتركة من التدريب بنسبة 100% ومستوى التناغم والحرفية والتنوع فى تنفيذ التكتيكات واستخدام الأسلحة المختلفة فى التدريب بين الجانبين.

وما فوائد التدريبات المشتركة مع دول العالم؟

- فوائد عديدة، منها التعرف على أحدث ما وصل إليه العالم من أسلحة وتكتيكات، ونحن نعمل بالنظم الشرقية والغربية فى نفس التوقيت، ما يجعل من يتدرب معنا مُستفيداً بكل تأكيد، ونحن نتدرب مع الجانب الغربى والشرقى، وعلى اطلاع دائم بأحدث النظم الموجودة بهم، والحقيقة أننا نمتلك حالياً ما يكفى للمهام التى قد نكلف بها، وما يزيد على تلك القدرة.

المقاتل المظلي

تدريب المقاتل المظلى المصرى يختلف عن تدريب المظلى الروسى فإن الجانبين نجحا باحترافية فى تجاوز هذا الاختلاف والقيام بتدريب مشترك عالى الدقة، ووصل التوافق والتنسيق فى تنفيذ التدريب المشترك إلى تخطى حاجز اللغة الذى لم يمنعهم من إظهار نتائج مبهرة فهم يفهمون بعضهم البعض حتى بدون كلمات.