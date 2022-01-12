بناء 25 وحدة سكنية بطراز ريفي بقرية الظهير جنوب الشيخ زويد

تواصل الدولة جهودها في تنمية سيناء، وتنفيذ المشروعات السكنية والزراعية، بإحداث التنمية الحقيقية في جميع المجالات بشتى المناطق.

وقال اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن القيادة السياسية تتابع كل ما يحدث على أرض سيناء، وتلي اهتماما بتنفيذ جميع المشروعات التنموية سواء السكنية أو الزراعية، أو إعادة تجديد البنية التحتية من خطوط كهرباء ومياه وصرف صحي.

طراز معماري يناسب البيئة السيناوية

وأشار المحافظ، إلى مشروع بناء 25 وحدة سكنية على الطراز الريفي بقرية الظهير جنوب الشيخ زويد، بشكل معماري يتناسب مع البيئة السيناوية، على أن تُسلم الوحدات لمواطنيين تلك المناطق، ومساعدتهم على إتمام العودة من خلال تنفيذ عدة مشروعات أخرى تنموية زراعية وتجارية وصناعية.

وأوضح المحافظ، أن المساحات الشاسعة الحالية ستكون عما قريب بأكورة الزراعة على مستوى الجمهورية، خاصة أن أرض سيناء خصبة وتنتج جميع أنواع الخضروات والفاكهة.

معاينة المنطقة وبدء العمل قريبا

بدوره، قال ناجي إبراهيم رئيس جهاز تعمير سيناء، لـ«الوطن»، إنه تم بالفعل تحديد المكان الذي ستقام عليه الوحدات السكنية بقرية الظهير جنوب الشيخ زويد، وهي المنطقة المخصصة على يمين الطريق الفرعي القادم من طريق الجورة جنوب الشيخ زويد.

وأضاف «إبراهيم»، أن اللجنة عاينت المنطقة وتم عرضها على المحافظ، ووافق على الموقع تمهيدا للبدء في البناء خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن الموقع متميز جدا، ومرتفع عن سطح البحر، علاوة على قربه من الطريق الدولي العام، وقريب من موقع الطرق الجديدة المؤدية الى رفح الجديدة ومناطق وسط سيناء.

ومن جهة، أخرى تقوم شركة الكهرباء في الشيخ زويد بإعادة توصيل أسلاك كهربائية جديدة للقرى العائدة، فضلا عن تركيب 12 محولا، تم توزيعها على جميع مداخل القرى بطريق الجورة.

وقال خليل حماد، رئيس شركة الكهرباء في الشيخ زويد، في بيان له، إن أعمدة الكهرباء والمحولات وصلت بالفعل، وجارى عملية شد الآسلاك المجلفنة، وتغيير مسار أسلاك أخرى لتخدم جميع أهالى القرى ، سواء غرب المدينة أو جنوبها.