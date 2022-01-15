منظمة الهجرة: لدينا 48 مليون شخص بدون مأوى.. و26 مليون نازح حول العالم

قال رئيس بعثة منظمة الهجرة الدولية في مصر لوران دي بويك، إنه شارك من قبل في نسختين من منتدى شباب العالم، وكان الشيء المشوق هو وجود كل شباب العالم، وينظرون إلى التحديات التي نواجهها في منصة تعطي الشباب الفرصة ليتحدثوا بحرية، لافتا إلى أن الأمر برمته ينظمه الشباب حتى الموضوعات التي يجري تناولها خلال ورش العمل الخاصة بالمنتدى: «أتقدم بالشكر لمصر على السماح لهذا الكم الكبير من الشباب بالمشاركة بالفعاليات المختلفة والفعالة».

دي بويك: العالم متأثر بالصراعات

وأضاف «دي بويك»، خلال استضافته ببرنامج «الحياة اليوم»، الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل، والمذاع على فضائية «الحياة»، أن المنتدى أعطى الشباب منصة للحرية في الحديث وعرض أفكارهم: «العالم متأثر بالعديد من الصراعات ونقول عنها إنها كوارث من صنع الإنسان وهي التي تسبب النزوح سواء الداخلي أو خارج البلد، ولدينا أكثر من 48 مليون شخص بدون مأوى، ونازحون بإجمالي 26 مليون شخص انتقلوا عبر الحدود للبحث عن مأوى، وهو رقم كبير وضخم».

وأوضح أن إطلاق استراتيجية لدعم السلم والأمن الدوليين في فترة ما بعد الجائحة، كان من أهم توصيات منتدى شباب العالم، كما كان هناك دعاوى لضمان ذلك منها الإرادة السياسية المصرية، وتبع ذلك دور الحكومات والمؤسسات الدولية المالية الداعمة، لأن الحكومات لن تستطيع بمفردها تحقيق ذلك على أرض الواقع.

مصر لا تتعامل مع ضيوفها على أنهم لاجئين

وأكد أنه متأثر بالطريقة التي تتعامل بها مصر مع من يعيشون على أرضها باعتبارهم ضيوفا وليسوا لاجئين، ولا يعيشون في معسكرات كباقي الدول، ولكنهم يعيشون في المجتمع ومنخرطون فيه ومرحب بهم، وأنا أشاهد هذا في الحقيقة: «لاحظت خلال الـ4 سنوات الماضية خطوات كبرى يجري قطعها من أجل جعل هؤلاء الأشخاص مواطنين حقيقين، ورأينا ذلك عندما جرى تقديم الخدمات الصحية لهم، وحرصت الحكومة على حدوث ذلك».

وتابع: «مئات الملايين من الدولارات يجري استثمارها في التعليم بغض النظر عن نوعية المدارس، وكل من يرغب في التعليم يدخل، وهناك 6 ملايين مهاجر يعيشون في مصر ويجري التعامل معهم بتسامح كبير وينظر إليهم على كونهم مواطنين، وهذا غير معروف بشكل كبير على المستوى الدولي، ولكن لا بد من الحديث عن مجهودات الحكومة في هذا السياق».