آخر أخبار التعليم.. إلغاء الامتحانات الإلكترونية لطلاب الثانوية

يبحث الكثير من أولياء الأمور والطلاب عن إرشادات امتحان الترم الأول لطلاب صف الأول والثاني الثانوي، خاصة بعد إعلان وزارة التربية والتعليم اليوم عن عدد من القرارات الجديدة المتعلفة باختبارات الترم الأول للعام الدراسي 2021 - 2022، خاصة بعد الإعلان عن إلغاء الامتحانات الإلكترونية

مواعيد امتحانات الصف الأول والثاني الثانوي

وبحسب بيانات سابقة لوزارة التعليم، فتبدأ امتحانات منتصف العام 2021 – 2022، بداية من السبت 22 يناير المقبل، ويستمر حتى الأربعاء 2 فبراير، بينما الصف الثاني الثانوي تبدأ من 23 يناير المقبل وحتى الخميس 3 فبراير.

ويُعقد امتحانات المواد خارج المجموع لطلاب الصف الثاني الثانوي، يومي 16 و18 يناير 2022، بينما تعقد الامتحانات لطلاب الصف الأول الثانوي للمواد خارج المجموع يومي 15 و17 يناير 2022.

إلغاء الامتحانات الإلكترونية

وجاءت أولى قرارات وزارة التربية والتعليم هي إلغاء الامتحانات الإلكترونية، على أن تجري اختبارات منتصف العام ورقيًا في لجان مؤمَّنة، وذلك طبقًا لمواصفات ورقة الامتحان التي يتم إعدادها من قبل المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي.

آخر أخبار التعليم

وأصدرت وزارة التربية والتعليم عددا من القرارات الخاصة بامتحانات الترم الأول للصف الأول والثاني والثانوي والتي جاءت كالآتي:

- وعلى الرغم من إلغاء الامتحانات الإلكترونية، إلا أن الامتحان بنظام الكتاب المفتوح، حيث سيتم تسليم الطالب ورقة بها مفاهيم وقوانين المادة للاستعانة بها خلال الامتحان.

- يسمح للطلاب أصحاب التابلت خلال الامتحان، للاستعانة بالكتب الدراسية التي يتم تحميلها من خلال بنك المعرفة.

- وتتولى كل مدرسة وضع أسئلة المواد، تحت إشراف الإدارة التعليمية، على أن يتم تعتمد نتائج الطلاب من الإدارة.

- يجب أن يكون الامتحان 70% موضوعي،ـ على أن يكون 30% من باقي الاختبارات إجابة من متعددة.

- يتم تشكيل لجنة من معلمي المواد، لتقدير الإجابة، ويتم إعلان نتيجة الطالب في صورة تقديرات، وهي كالآتي:

ممتاز من 85 إلى 100 .

جيد جدا من 65 إلى 85.

جيد من 50 إلى 65.

ضعيف أقل من 50.

- يتم قبول اعتذار الطالب عن دخول الامتحان بسبب الوباء، وفق المعلن.

- ويكون مدير المدرسة هو المسؤول الأول عن تطبيق كل الإجراءات الاحتراية للحفاظ على الصحة العامة.