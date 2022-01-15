محيي الدين: تكلفة إنتاج الطاقة الشمسية انخفضت 90% مقارنة بآخر 10 سنين

قال الدكتور محمود محيي الدين المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، إن مصر من أفضل دول العالم في أطلس الرياح وأطلس الطاقة الشمسية، وهذا الأمر يعد هبة من الله تستفيد منها الدولة المصرية، لكنها في حاجة إلى ضخ المزيد من الاستثمارات، موضحًا أن تكلفة إنتاج الطاقة الشمسية في مصر قلت بنحو 90% عما كانت عليه منذ 10 أو 12 سنة.

مشروعات «حياة كريمة» ستكون متوافقة مع أهداف التنمية المستدامة

وأضاف محيي الدين، خلال حواره مع الإعلامية رانيا هاشم مقدمة برنامج الصدى على قناة EXTRA NEWS، أن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة ستكون متوافقة مع أهداف التنمية المستدامة ويراعي الأبعاد البيئية ويستفيد من الجهود الخاصة بمواجهة تغير المناخ.

مخرجات مهمة في قمة جلاسكو

وتابع المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، أن قمة جلاسكو للمناخ خرجت بالتزامات ومقررات جيدة، لكن أهم ما حدث هو إقناع المجتمع الدولي بالمشاركة في مشروع قوامه يتراوح بين 7.5 إلى 8 مليارات دولار حتى تخرج جنوب أفريقيا من استخدام الفحم وإحلال أنظمة الطاقة المتجددة.

وأكد محمود محيي الدين، على أهمية تطبيق أكثر من نموذج في دول أفريقيا على غرار مشروع دولة جنوب أفريقيا، وأن يكون هناك تعاون أفريقي جيد في هذا المجال.

الركود والتضخم

كما تطرق محيي الدين إلى بعض المفاهيم الاقتصادية، موضحًا خطورة الوضع الاقتصادي العالمي الراهن بسبب تزامن الركود مع التضخم، إذ أن الركود يؤشر إلى تراجع النمو وتراجع فرص العمل وزيادة معدلات البطالة، أما التضخم فهو يؤشر إلى ارتفاع الأسعار، موضحًا أن الإغلاق كان من أسباب زيادة معدلات التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا.

وحذّر، من أنّ بعض الدول التي ستفرضها الدول المتقدمة وبنوكها المركزية سيكون لها انعكاسات سلبية على الدول النامية والأسواق الناشئة، إذ من المتوقع رفع سعر الفائدة بواقع 25 نقطة مئوية على أكثر من مرة في السنة، حتى تزداد بنحو 2% خلال عام ونصف أو عامين، لافتًا إلى أهمية العمل على استقرار الأسعار في مصر والدول النامية ودفع الاستثمارات بقوة لزيادة النمو الاقتصادي ومعدلات التشغيل.