حظك اليوم برج الجدي الأحد 16-01-2022 مهنيا وعاطفيا

يعد مولود برج الجدي من الشخصيات التي تتّصف بقلّة المرح، حيث يغلب عليه طابع الجديّة، وهو من الشخصيات الانطوائيّة التي تميل للعزلة، وتُفضّل البقاء في مكان هادئ بعيدًا عن الناس والمناسبات.

حظك اليوم برج الجدي مهنيا

عليك أن تحافظ على حقوقك وذلك لوجود القمر في مواجهتك كما عليك أن تفكر كثيرًا قبل اتخاذ القرارات.

حظك اليوم برج الجدي عاطفيا

وقالت عبير فؤاد خبيرة الأبراج، إن على الشخص صاحب برج الجدي القيام بشرح مطالبه واحتياجاته لشريك حياته بهدوء.

يُمكن تكوين صداقة جيدة بين برج الجدي والقوس، فعلى الرّغم من اختلاف هذين البرجين إلا أنهما قادران على الانسجام معا.