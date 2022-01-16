حظك اليوم برج الدلو الأحد 16-01-2022 مهنيا وعاطفيا

برج الدلو هو أحد الأبراج الهوائيّة، وهو الحادي عشر في دائرة الأبراج الفلكيّة، ويتوافق أصحاب هذا البرج كثيراً مع برجي الأسد والقوس، ويحكمه كوكبا أورانوس وزحل، أمّا أرقام الحظّ لبرج الدلو فهي: 4، 7، 11، 22، 29.

حظك اليوم برج الدلو مهنيا

تقول عبير فؤاد خبيرة الأبراج إن مواليد برج الدلو عليهم الحفاظ على صحتهم اليوم والموازنة بين الحقوق والواجبات، حيث يتنافر القمر مع فينوس في منزلي الصحة.

حظك اليوم برج الدلو عاطفيا

عليك الهدوء اليوم وأن تقتصد في كلامك، والتزم السرية في أخبارك واحترس كي لا يؤخذ شيء ضدك ويحسب عليك.

برج الدلو في الحب

يعتبر رجال برج الدلو مرحين بطبعهم، فهم يحبون الضحك والمزاح ونشر السعادة من حولهم، وعندما يتعرفون ويتقربون إلى أحد يبدأون بإظهار الجانب الفكاهي وجعله الأبرز في شخصيتهم لإرضاء من يحبّونها.