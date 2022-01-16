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حظك اليوم برج الحوت الأحد 16-01-2022 مهنيا وعاطفيا

كتب:

الوطن
12:03 ص | الأحد 16 يناير 2022
حظك اليوم برج الحوت

حظك اليوم برج الحوت

يعد برج الحوت أحد الأبراج المائية، وتأتي الشمس لتُضيء البرج مع نهاية فصل الشتاء، وتحديداً من اليوم التاسع عشر من شهر فبراير وحتى اليوم العشرين من شهر مارس من كل عام، ويتخذ أصحاب البرج التفاهم شعاراً في حياتهم.

حظك اليوم برج الحوت مهنيا

اليوم مليء بالحماس كما يشعر صاحب البرج بتجدد الحياة وفقا للفلك.

حظك اليوم برج الحوت عاطفيا

تمنحك الشمس ووجودها في منزلك طاقة عاطفية وتجد بداخلك كنزا من المشاعر وتستطيع أن تعبر عنها بسهولة وفق ما ذكرت عبير فؤاد خبيرة الأبراج في تصريحاتها لـ«الوطن».

مشاهير برج الحوت أبرزهم هيفاء وهبي وسيرين عبد النور وعاصي الحلاني ويسرا والفنانة حنان ترك.

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