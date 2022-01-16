انتشار معدات الصرف الصحي لسحب تجمعات الأمطار بالقاهرة والجيزة

انطلقت معدات تابعة لشركتي مياه الشرب والصرف الصحي بالقاهرة، منذ الساعات الأولى من اليوم، إلى التمركزات بالمحاور الرئيسية والنقاط الساخنة وجوار الأنفاق استعدادا لسقوط الأمطار، وفقًا للبيانات الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، لتوقعات موجة من الطقس السيئ وسقوط الأمطار.

رفع درجة الاستعداد للتعامل مع موجة الطقس السيئ

وأكد المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، في بيان صادر عن الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، عن رفع درجة الاستعداد بكافة الشركات التابعة بمختلف المحافظات، تأهبا للتعامل مع موجة الطقس السيئ، بالإضافة إلى تشكيل غرفة عمليات الشركة القابضة للمتابعة اللحظية لأي مستجدات، والتنسيق الكامل مع كافة الأجهزة التنفيذية.

استعداد شركتي القاهرة والجيزة

من جانبة قال المهندس عادل حسن رئيس شركة الصرف الصحي بالقاهرة، إنه فور إعلان توقعات بسقوط أمطار، يتم انتشار المعدات بالمناطق المتوقع أن يحدث بها تجمعات للمياه، مشيرًا إلى انتشار حوالي 120 معدة بنطاق محافظة القاهرة.

وأضاف رئيس شركة الصرف الصحي بالقاهرة، أن الاستعدادات الاستباقية لموسم الأمطار، تبدأ قبل فصل الشتاء، بالتطهير المستمر لبلاعات الأمطار ومطابق الصرف الصحي وفق خطة الشركة.

ومن جهته، أشار المهندس منصور بدوي رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، إلى أنه تم نشر وتمركز أكثر من 80 معدة من معدات وسيارات الشركة، للتعامل الفوري مع أي تجمعات محتملة للمياه في نطاق عمل الشركة بمحافظة الجيزة.