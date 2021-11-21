المحافظات تواصل سحب مياه الأمطار من الشوارع

يتابع رؤساء الوحدات المحلية ورؤسائ الأحياء بالمحافظات عمليات سحب مياه الأمطار من الشوارع وذلك بعد توقف هطول الأمطار بالمحافظات. ويأتي ذلك تنفيذ لتوجيهات المحافظين ومجلس الوزراء.

رؤساء مدن كفر الشيخ يتابعون سحب مياه الأمطار من الشوارع

وتنفيذا لتعليمات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بسرعة شفط المياه وتنظيف الشوارع.

وأكد السيد عبدالستار، رئيس مركز ومدينة مطوبس، على استمرار انعقاد غرفة العمليات على مدار الساعة وسحب مياه الأمطار، من الشوارع بالمدينة والقرى، فضلا عن انتشار كامل للمعدات والأطقم وتواجد كل القيادات على رأس العمل، لمواجهة الطقس السيئ الذي تعرضت له مدينة دسوق على مدار الساعة منذ أمس السبت.

وأوضح أن رئاسة مركز ومدينة دسوق استعدت مبكرا، تنفيذا لتعليمات محافظ كفر الشيخ، وذلك لموجة الأمطار وتواصل جهودها المستمرة بتنظيم العمل واتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتخفيف الآثار الناجمة وتوجيه كل مجموعات العمل المستمرة في المواجهة بكسح تراكمات الأمطار بالإضافة إلى تواجد كل فرق التدخل ورفع درجة الاستعداد بمحطات الصرف الصحي والتنسيق الدائم مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والصحة والحماية المدنية وكل الجهات المعينة للتدخل الفوري وحل أي مشكلة قد تطرأ.

طوارئ بكفر الشيخ لمواجهة الأمطار

وأعلنت محافظة كفر الشيخ، برئاسة اللواء جمال نور الدين، استمرار حالة الطوارئ بعد تعرض المحافظة لطقس سيئ على مدار ساعات، الأمر الذي أدى لإصداره قرارا بتعطيل الدراسة بجميع المدارس يومي السبت والأحد.

التعامل مع مياه الأمطار بالقاهرة

تواصل أجهزة محافظة القاهرة اليوم العمل على سحب تراكمات مياه الأمطار من الشوارع والمياديين والتأكيد على انتظام عمل أجهزة المحافظة من شركتي الصرف الصحي ومياه الشرب والأحياء وهيئة النظافة في التعامل مع تراكمات مياه الأمطار بالشوارع والمياديين والمحاور وفي مطالع ومنازل الكباري والأنفاق، واستمرار رفع درجة الاستعداد للتعامل مع سقوط الأمطار وتقلبات الجو في كل أحياء العاصمة للتعامل الفوري مع تراكمات المياه.

وقرر اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، تعطيل الدراسة بكل المدارس اليوم بسبب سوء الأحوال الجوية، مع انتظام العمل داخل الأحياء والمصالح الحكومية المختلفة، ويأتي ذلك بعد تعرض العاصمة إلى أمطار على جميع المناطق والأحياء نتج عنها بعض تجمعات المياه، وتم رفع درجة الاستعداد القصوى ويتم التعامل مع تجمعات المياه، مع التأكيد على الانتشار السريع للمعدات وفرق الطوارئ والتواجد بشوارع العاصمة لمواجهة أي طارئ من خلال التنسيق بين الأحياء وشركة الصرف الصحي وهيئة النظافة والحماية المدنية والإدارة العامة لمرور القاهرة.

صرف صحي الإسكندرية: اصبروا على غرق الشوارع

بسبب وصول مئات البلاغات إلى شركة الصرف الصحي في الإسكندرية وغرفة عمليات المحافظة، بسبب غرق الشوارع وتجمعات مياه الأمطار التي أدت إلى ارتفاع منسوب المياه، قالت شركة الصرف الصحي في الإسكندرية، إنه مع استمرار هطول الأمطار بغزارة على جميع مناطق محافظة الإسكندرية تم الإبلاغ عن وجود تجمعات لمياه الأمطار ويجري العمل على حلها بأسرع وقت ممكن.

وأهابت شركة الصرف الصحي في بيان لها المواطنين الصبر لأن معظم تجمعات المياه نتيجة لكميات مياه الأمطار الكبيرة وتواصل هطول الأمطار الأمر الذي أدى لبطء معدل تصريف المياه بشبكة الصرف الصحي والتي فاقت كمية الأمطار قدرتها الاستيعابية.

مجلس مدينة العريش يواصل رفع برك المياه

بواصل مجلس مدينة العريش رفع مخلفات تساقط الأمطار التي ضربت المحافظة أمس، والتي كونت برك مياه بأكثر من 30 منطقة بأحياء وشوارع المدينة، كما عادت شبكات الإنترنت والكهرباء للعمل.

وكان اللواء محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء قد أصدر تعليمات بتعليق الدراسة بمدارس شمال سيناء، وذلك بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم، وذلك حفاظا على أرواح التلاميذ بمدن وقرى المحافظة.