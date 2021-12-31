محافظ القاهرة: شفاطات مياه الأمطار منتشرة في محيط الكباري والميادين

يتفقد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، الآن أحياء المنطقة الشمالية وكورنيش النيل بروض الفرج، يرافقه نائب المحافظ للمنطقة الشمالية ورئيس شركة المياه والصرف الصحي ورئيس هيئة النظافة.

وأكد محافظ القاهرة، على أنه يتابع الإجراءات التي اتخذتها جميع الأحياء وشركتي المياه والصرف الصحي وهيئة النظافة لتنفيذ الخطة الموضوعة للتعامل الفوري مع تجمعات الأمطار، مشيراً إلى انتشار الشفاطات والبدالات بمطالع ومنازل الكباري في كل أحياء العاصمة.

خطة مرورية لمواجهة تقلبات الطقس بالقاهرة

وأشار محافظ القاهرة، إلى أنه تم وضع خطة بالتنسيق مع الإدارة العامة لمرور القاهرة لعمل التحويلات المرورية اللازمة في حالة الحاجة لضمان السيولة المرورية بالشوارع.

وشدد محافظ القاهرة، على كل المسؤولين التنفيذيين بالمحافظة التواجد ميدانيًا للتعامل السريع مع الشكاوى التي ترد من المواطنين بأماكن تجمع المياه وإزالتها على الفور.