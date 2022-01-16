أماكن انقطاع الكهرباء ببني سويف خلال الأسبوع الجاري.. 3 ساعات يوميا

بدأ قطاع كهرباء بني سويف، اليوم، فصل التيار الكهربائي عن عدد من الأماكن والمناطق بمدينة بني سويف العاصمة، على مدار الأسبوع الجاري، وذلك لتنفيذ برنامج أعمال الصيانة لمغذيات الجهد المتوسط والمنخفض، والتي تشمل مغذيات المرماح، والمدارس، والرمد، والتجارة، وشافعي، وعزمي.

وتبلغ فترة الانقطاع 3 ساعات يوميا، من الساعة 8 صباحا حتى 11 صباحاً، بحسب الأيام والمناطق، حيث يتم ذلك بالتبادل.

مناطق فصل الكهرباء ببني سويف الأحد 16 يناير

أعلن قطاع الكهرباء ببني سويف عن فصل التيار الكهربائي، اليوم الأحد، 16يناير، عن مناطق شارع المدارس، ومنطقة الإسكان، وجزء من أرض المحلج، ومدرسة الزخرفية، والمنطقة المجاورة، وشارع بدرخان بالمرماح، وجزء من شارع بورسعيد أمام مزلقان المدارس، ومركز الإيمان للأشعة، والسوق التجاري، ومبنى الري، وبرج الندى.

أماكن فصل الكهرباء عن مناطق بني سويف الاثنين 17 يناير

أعلن قطاع الكهرباء في بني سويف عن فصل التيار الكهربائي، غدا الاثنين 17 يناير، عن مناطق خلف الرمد، ومستشفى الرمد، وعمارات الري، وأرض المحلج، ومحطة الركاب، والتأمين الصحي، والضرائب العقارية، والسلع الغذائية، والبنك الأهلي، ومستشفى علي بن أبي طالب.

خريطة فصل الكهرباء عن مناطق بني سويف الثلاثاء 18 يناير

أعلن قطاع الكهرباء ببني سويف عن فصل التيار الكهربائي، الثلاثاء 18 يناير عن مناطق كلية التربية، شارع أحمد حجازى من كلية الصيدلة حتى نهاية الشارع و المنطقة المجاورة، مبني صيانة الإسكان، مساكن الري بجوار مجمع المحاكم، شارع عامر عفيفي، مدرسة الكهربائية، منطقة بلبل بجوار الموقف.

مناطق فصل الكهرباء عن مناطق بني سويف الأربعاء 19 يناير

أعلن قطاع الكهرباء ببني سويف عن فصل التيار الكهربائي، الأربعاء 19 يناير عن مناطق أول شارع شافعي من صلاح سالم، وبداية شارع الأوتوبيس من صلاح سالم، وشارع محمد شاكر حسين، ومبنى مديرية التربية والتعليم، ومدرسة الفنية، وكنيسة ماري جرجس، والمدرسة الميكانيكية، وشارع الرياض من صلاح سالم، وشارع الشبان، وحديقة الحيوان، والشبان المسلمين.

مناطق فصل الكهرباء عن مناطق بني سويف الخميس 20 يناير

أعلن قطاع الكهرباء ببني سويف عن فصل التيار الكهربائي، الخميس 20 يناير عن مناطق أول الأزهري، واستراحة المحافظة، وشركة الفيل، وشارع المؤسسة، وبوستة صلاح سالم، والمدينة الجامعية، وكلية السياحة، وأول عزبة أبو عقل، والشؤون الاجتماعية.

وتوجه قطاع كهرباء بني سويف، بالاعتذار عن فصل التيار لإجراء الصيانة المطلوبة، بهدف رفع كفاءة الخدمة، مناشداً المواطنين والجهات الحكومية والمنشآت الخدمية المتأثرة بفصل الخدمة اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير احتياجاتهم الأساسية، التي تعتمد على الكهرباء خلال تلك الفترة.