خريطة فصل التيار الكهربائي لمدة 6 أيام بغرب المنصورة لأعمال الصيانة

أعلن حي غرب المنصورة بمحافظة الدقهلية، برئاسة اللواء صبري محمد عبده، رئيس الحي، بناء عن إخطار شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، أنه سيتم فصل التيار الكهربائي لمدة 5 ساعات من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 2 مساءً، وتأثر عدد من الأماكن بنطاق حي غرب المنصورة، ابتداء من يوم السبت الموافق 8 يناير 2022 وحتى الخميس 13 من الشهر ذاته، وذلك لإجراء أعمال الصيانة وفقا لبرنامج محدد للحفاظ على جودة التغذية الكهربائية للمشتركين.

خريطة قطع الكهرباء والمناطق المتأثرة

وبحسب بيان حي غرب المنصورة، سيتم يوم السبت المقبل 8 يناير، فصل التيار الكهربائي بمحولات الأبنية التعليمية، ومدرسة الزراعة، وعمر بن عبد العزيز، وكشك عاشور لإجراء أعمال الصيانة بالمحولات والمناطق المتأثرة منطقة شارع الجلاء، وشارع سيد سليم.

كما سيتم يوم الأحد الموافق 9 يناير 2022، فصل التيار الكهربائي بمحولات برج المير، صلاح شلبي، درويش بالسلخانة، توفيق خطاب لإجراء أعمال الصيانة بالمحولات والمناطق المتأثرة بمنطقة شارع محمود شاهين من سكة سندوب.

مواعيد فصل التيار الكهربائي في حي غرب المنصورة

وسيتم يوم الاثنين الموافق 10 يناير 2022، فصل التيار الكهربائي بمحولات محمود جاب الله، إسلام وحسن البنا، سلوى شحاتة، مصطفى عمار، وذلك لإجراء أعمال الصيانة بالمحولات والمناطق المتأثرة منطقة ميدان مشعل، وأول شارع الجلاء.

أما عن يوم الثلاثاء الموافق 11/1/2022، سيتم فصل التيار الكهربائي بمحولات ناصر الشرقاوي، حجرة المكرونة، عصام نور الدين، منى القاضي، مساكن الجلاء لإجراء أعمال الصيانة والمناطق المتأثرة بمنطقة شارع الجلاء.

وفي يوم الأربعاء الموافق 12/1/2022 سيتم فصل التيار الكهربائي بمحولات عبد القادر عبد الله، مساكن السلخانة، كشك السلخانة لإجراء أعمال الصيانة.

وسيتم يوم الخميس الموافق 13/1/2022 سيتم فصل التيار الكهربائي بمحولات محمود شقوير، القويسني، عباس موافي، لإجراء أعمال الصيانة والمناطق المتأثرة بمنطقة ميدان الشيخ حسانين امتداد السلخانة.

وأهابت رئاسة حي غرب المنصورة بالمواطنين والمستشفيات والمخابز وكافة المنشآت الخدمية والجماهيرية باتخاذ اللازم حيال التعامل مع فترة انقطاع الكهرباء.