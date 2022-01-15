خريطة فصل التيار الكهربائي ببني سويف خلال الأسبوع الجاري للصيانة

أعلن قطاع كهرباء بني سويف، أنه قد تقرر فصل التيار عن عدد من الأماكن والمناطق بمدينة بني سويف العاصمة، على مدار الأسبوع الحالي، وذلك لتنفيذ برنامج أعمال الصيانة لمغذيات الجهد المتوسط والمنخفض، والتي تشمل مغذيات: المرماح، المدارس، الرمد، التجارة، شافعي، عزمي، وتبلغ فترة الانقطاع 3 ساعات «من 8 صباحا حتى الساعة 11 صباحا»، بحسب الأيام والمناطق الموضحة أدناه، حيث تقرر فصل الكهرباء على النحوا لتالي:

يوم الأحد 16 يناير

تقطع الكهرباء عن مناطق «شارع المدارس، منطقة الإسكان، جزء من أرض المحلج، مدرسة الزخرفية، المنطقة المجاورة، شارع بدرخان بالمرماح، جزء من شارع بورسعيد أمام مزلقان المدارس، مركز الإيمان للأشعة، السوق التجاري، مبنى الري، برج الندى».

يوم الإثنين 17 يناير

تقطع الكهرباء عن مناطق «خلف الرمد، مستشفى الرمد، عمارات الري، أرض المحلج، محطة الركاب، التأمين الصحي، الضرائب العقارية، السلع الغذائية، البنك الأهلي، مستشفى علي بن أبي طالب».

يوم الثلاثاء 18 يناير

تقطع عن مناطق «كلية التربية، شارع أحمد حجازي من كلية الصيدلة حتى نهاية الشارع والمنطقة المجاورة، مبنى صيانة الإسكان، مساكن الري بجوار مجمع المحاكم، شارع عامر عفيفي، مدرسة الكهربائية، منطقة بلبل بجوار الموقف».

يوم الأربعاء 19 يناير

تقطع الكهرباء عن مناطق «أول شارع شافعي من صلاح سالم، بداية شارع الأوتوبيس من صلاح سالم، شارع محمد شاكر حسين، مبنى مديرية التربية والتعليم، مدرسة الفنية، كنيسة ماري جرجس، المدرسة الميكانيكية، شارع الرياض من صلاح سالم، شارع الشبان، حديقة الحيوان، الشبان المسلمين».

يوم الخميس 20 يناير

تقطع الكهرباء عن مناطق «أول الأزهري، استراحة المحافظة، شركة الفيل، شارع المؤسسة، بوسطة صلاح سالم، المدينة الجامعية، كلية السياحة، أول عزبة أبو عقل، الشؤون الاجتماعية».

ويتوجه القطاع بالاعتذار عن فصل التيار لإجراء الصيانة المطلوبة، بهدف رفع كفاءة الخدمة، مناشداً المواطنين والجهات الحكومية والمنشآت الخدمية المتأثرة بفصل الخدمة اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير احتياجاتهم الأساسية، التي تعتمد على الكهرباء خلال تلك الفترة.