تعرف على مواعيد فصل وإعادة التيار الكهربائي في 4 محافظات اليوم

أعلنت 3 شركات توزيع للكهرباء في القناة ومصر الوسطي والبحيرة قطع التيار الكهربائي، اليوم السبت، في بعض المناطق بمراكز وقرى محافظات «جنوب سيناء، وبني سويف، والمنيا، والبحيرة»، لتنفيذ أعمال الصيانة الدورية بالشبكة.

فصل التيار الكهربائي في بعض مناطق مدينة الطور

أعلن قطاع كهرباء جنوب سيناء التابعة لشركة القناة لتوزيع الكهرباء، عن قطع التيار الكهربائي ببعض المناطق بمدينة طور سيناء صباح اليوم لتنفيذ برنامج الصيانة المبرمجة الدورية على شبكة المدينة؟

وأوضحت شركة كهرباء جنوب سيناء، أن المناطق التي سيجري فصل التيار الكهربائي بها هي منطقة الـ 200 وحدة «بحي بدر القديم، وحي بدر الجديد والإسكان» على أن يتم فصل التيار الكهربائي على جميع المدارس والمخابز التي تقع بنطاق كل حي.

وأشار قطاع كهرباء جنوب سيناء، إلى أن أعمال الصيانة ستجري على مدار 4 ساعات بدأت من الساعة 9:30 صباح اليوم وحتى الساعة 1:30 ظهرًا، على أن يجري فصل التيار الكهربائي عن كل منطقة لمدة ساعة بالتناوب، مطالبة قاطني هذه الأحياء بعدم تشغيل الأجهزة الكهربائية لحين استقرار التيار الكهربي بفترة كافية.

فصل التيار عن بعض المناطق ببني سويف

وكشف قطاع كهرباء بني سويف التابع لشركة مصر الوسطي لتوزيع الكهرباء، أنه تقرر فصل التيار عن عدد من الأماكن والمناطق بمدينة بني سويف وبعض قرى مركزي ناصر وببا، بدء من صباح اليوم السبت حتى الثلاثاء المقبل لإجراء أعمال الصيانة الدورية بالشبكة.

وأضاف قطاع كهرباء بني سويف، أنه سيجرى فصل الخدمة اليوم السبت عن شوارع «عبدالسلام عارف، وخاتم المرسلين، والكورنيش، وترعة البوصة، وجزء من مقبل، والشرطة العسكرية، ومساكن الإيمان» بمدينة بني سويف وعن قرية الكوم الأحمر بمركز بني سويف من الساعة 8:30 صباح حتى الساعة 12:30 ظهرًا.

خريطة فصل التيار عن بعض المناطق بالشركة حتى الثلاثاء المقبل

وأشارت الشركة، في بيان لها، إلى أنه سيتم فصل الكهرباء غدا الأحد عن «جزيرة أبوصالح مركز ناصر»، ويوم الاثنين عن قرية «سنور مركز بني سويف»، ويوم الثلاثاء عن قرى «الحلابية تزمنت مركز بني سويف وطحا البيشة ومركز ببا» وذلك من الساعة 8:30 صباحًا حتى الساعة 12:30ظهرًا بحسب الأيام المذكورة والفترات الموضحة عالية.

وقدم القطاع اعتذاره عن فصل التيار لإجراء الصيانة المطلوبة بهدف رفع كفاءة الخدمة مطالبا المواطنين والجهات الحكومية والمنشآت الخدمية المتأثرة بفصل الخدمة اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير احتياجاتهم الأساسية التي تعتمد على الكهرباء خلال تلك الفترة.

فصل مغذى الشواني بالمنيا لإجراء أعمال الصيانة

فيما أعلن قطاع كهرباء المنيا، أنه سيجرى اليوم فصل مغذى الشواني لإجراء أعمال الصيانة صباح اليوم وستجرى إعادة التوصيل في نفس اليوم من الفصل بعدد من المناطق التابعة للوحدة المحلية.

وتابع قطاع كهرباء المنيا، أن المناطق التي سيتم الفصل عنها هي «المطافى الغربية، وشارع بورسعيد، ومساكن المطافي، وشارع الشواني، ومنشية فوزيو، والبنك الزراعي، والإسعاف، وجامع القوات المسلحة، والمرور، ومساكن المرور، ومساكن ميانو، والصرف الصحي، وأرض المحلج والأتوبيس».

قطع التيار عن بعض مناطق بالبحيرة

وأعلنت شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء عن قطع الكهرباء صباح اليوم عن بعض المناطق بمركز ايتاي البارود بسبب أعمال الصيانة في محطة محولات الكهرباء لفصل مغذى منية منصور لتغيير أعمدة الجهد المتوسط، مطالبة أهالي المناطق المستفيدة من مغذى البهي باتخاذ التدابير اللازمة أثناء فترة الانقطاع.