الطقس السيئ يؤثر على حركة الأسواق ببورسعيد.. أمطار ورياح نشطة

شهدت محافظة بورسعيد، صباح اليوم الأحد، سقوط أمطار وهبوب رياح نشطة، ما أثر على حركة الأسواق التجارية، فيما خلت الشوارع من المارة إلا من الطلاب الذين ذهبوا إلى مدارسهم لأداء امتحانات الفصل الدراسي الأول، وانتشرت سيارات ومعدات الأحياء لشفط مياه الأمطار وتسليك البالوعات.

وتواجد أولياء أمور تلاميذ الصف الرابع الابتدائى أمام المدارس التي تجرى بها الامتحانات، للاطمئنان على أبنائهم بعد دخولهم اللجان، غير مبالين بالأمطار، أو بانخفاض درجة الحرارة إلى 8 درجات مئوية، ودعوا الله أن يكلل تعبهم بالنجاح، إذ يجرى اليوم امتحانا العلوم والأنشطة ضمن النظام الجديد للمرحلة الابتدائية.

انتشار سيارات شفط مياه الأمطار بالشوارع

من جانب آخر، انتشرت سيارات ومعدات الأحياء في مختلف شوارع بورسعيد، لمواجهة تقلبات الطقس وسحب مياه الأمطار وتسليك البالوعات، وإزالة تجمعات الطين من جانبي الشوارع لمنع تكدسها.

وأكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، في بيان، تواصل غرفة العمليات المركزية بالمحافظة مع هيئة الأرصاد الجوية، لمتابعة الطقس طوال اليوم، والتعامل السريع مع أي طارىء قد ينتج عن سوء الأحوال الجوية، فضلا عن التنسيق الكامل بين الأحياء والقطاعات الخدمية والحيوية ببورسعيد.

استمرار إغلاق ميناء الصيد البحري حتى انتهاء النوة

وفي السياق ذاته، أعلن مصدر مسؤول بميناء الصيد البحري استمرار إغلاق الميناء لليوم الثاني على التوالي حتى انتهاء النوة التي تمر بالبلاد، وأوضح أن مراكب الصيد ترسو على رصيف الميناء وحذر الصيادين على شاطىء بورسعيد من الصيد في مثل هذه الأجواء، في ظل ارتفاع الأمواج من 5 إلى 7 أمتار.