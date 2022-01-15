تعليم الدقهلية : 132 ألف تلميذ يخوضون امتحانات الصف الرابع الابتدائي

انطلقت امتحانات نصف العام الدراسي الأول في الدقهلية وسط اجراءات احترازية ووقائية فى 1420 مدرسة، و 144 ألف و 761 طالب وطالبه بالصف الرابع الابتدائي وأدوا امتحان اللغة العربية والتربية الإسلامية و132 الف 117 طالب وطالبه بالصف الخامس الابتدائي أدوا امتحان الرياضيات للنصف الأول للعام الدراسي 2021/2022 م.

انطلاق الصف الرابع الابتدائي في الدقهلية

وصرح على عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية إن اليوم السبت 15 يناير 2022 أول ايام امتحانات النصف الاول للعام الدراسي 2021/2022 وأدي اليوم 144 الف 761 طالب وطالبه بالصف الرابع الابتدائى مادتى اللغه العربية فترة اولى ومادة التربية الإسلامية فترة ثانية ، وأدي 132 الف 117 طالب وطالبة بالصف الخامس الابتدائى مادة الرياضيات وسط اجراءات احترازية ووقائية داخل المدارس حفاظا على صحة ابنائنا الطلاب .

تشكيل غرفة عمليات في الدقهلية

وأضاف عبد الرؤوف، في بيان صحفى، تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية بالمديرية والإدارات التعليمية لتلقى اى شكاوى بالامتحانات وحلها فور حدوثها

واصدر وكيل وزارة الدقهلية تعليماته لمديرى الادارات التعليمية بمتابعه اللجان الأمتحانية وتجهيز وتعقيم وتطهير جميع اللجان قبل وبعد اللجان الامتحانية وضرورة ارتداء الكمامات داخل اللجان

وشدد على اتباع التعليمات الوزارية المنظمة لسير الامتحانات وبحث الشكاوى المقدمة وحلها فور حدوثها والتصدي لحالات الغش بكل سبله ومعاقبة المقصرين وضرورة توفير جو من الهدوء والطمأنينة لأبنائنا الطلاب.

ويستكمل طلاب الصف الرابع الإبتدائي غدا الأحد الإمتحانات وذلك بامتحان مادتي العلوام والمهارات الفنية، ومدة كل مادة ساعة ونصف، و تنتهي الامتحانات يوم الخميس القادم بمادة الرياضيات