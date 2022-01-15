أماكن سقوط الأمطار غدا.. نسبتها 40% على القاهرة الكبرى

مع انخفاض درجات الحرارة ، وإعلان الهيئة العامة للأرصاد عن استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية والوجه البحري والدلتا وشمال سيناء ومدن القناة، الأمر الذي سيؤدي إلى زيادة احتمالية سقوط أمطار على بعض المناطق من الجمهورية، لذلك يبحث الكثيرون عبر المحرك العالمي «جوجل» عن أماكن سقوط الأمطار غدا لاتخاذ الاحتياطات اللازمة خلال الخروج للعمل او الدراسة.

أماكن سقوط الأمطار غدا

وبحسب بيان للهيئة العامة للأرصاد الجوي صدر منذ قليل، تم تحديد أماكن سقوط الأمطار غدًا، على كافة المناطق، والتي جاءت كالآتي:

- على القاهرة الكبرى: يسود طقس غائم، وتزداد احتمالية سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث 40%.

- على الوجه البحري: يكون حالة الجو غائما، وتزداد احتمالية سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث 50%.

- السواحل الشمالية الغربية: تزداد احتمالية سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث 50%، بالإضافة إلى نشاط للرياح.

- السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: يكون الطقس شديد البرودة خلال الليل يصل لحد الصقيع، وتزداد احتمالية سقوط أمطار متوسطة بنسبة 40%، بالإضافة لنشاط الرياح.

- جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: يكون الجو غائما، وتتساقط أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة 50%، على مناطق من جنوب سيناء.

- على شمال الصعيد: يكون الطقس شديد البرودة ليلا تصل لحد الصقيع، ويكون الجو غائم، وتتساقط أمطار خفيفة بنسبة 30%، بينما على جنوب الصعيد يكون الجو غائم جزئي.

حالة الطقس غدا

ووفقا لما أعلنته الهيئة في بياناتها عن الطقس المتوقع غدا الأحد، فأن يسود طقس بارد على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوبي سيناء والصعيد، أما خلال ساعات الليل، يسود طقس شديد البرودة على جميع الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء وشمال الصعيد.