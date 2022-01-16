مي عز الدين تعلن إصابة والدتها بكورونا: تخضع للحجر الصحي بالمنزل

أعلنت الممثلة مي عز الدين، إصابة والدتها بفيروس كورونا المستجد، وخضوعها للحجر الصحي وتلقى العلاج في المنزل، وطالبت الجمهور بالدعاء لها بالشفاء العاجل.

مي عز الدين تعلن إصابة والدتها بكورونا

وشاركت الفنانة مي عز الدين، جمهورها بفيديو جمعها بالفنان أحمد السعدني، وعلقت عليه قائلة: «عاملة حجر صحي في البيت علشان والدتي عندها كورونا، ربنا يكمل شفاها علي خير، يا رب»

شكوى مي عز الدين من المرارة

كانت مي عز الدين، قد أعلنت إصابتها بالمرارة، وكتبت على حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»: «كريزة مرارة قوية طول الليل من بعد 12، لو استمرت عملية بإذن الله، أنا واخدة مسكنات قوية ولسه هنام دلوقتي، من الوجع طول الليل، يا رب بكره متستاهلش العملية».

وعادت مي عز الدين مرة أخرى لمشاركة جمهورها بمنشور عبر خاصية ستورى لتطمئنهم على صحتها، إذ قالت: «شكرًا على سؤال الجميع عدت والنهاردة أحسن وبإذن الله أعملها السنة دي لأني مبقتش قد كريزاتها أكتر من كده».

آخر أعمال الفنانة مي عز الدين

كما شاركت مؤخرًا في مسلسل «خيط حرير» التي شاركت فيه بجانب نيكولا معوض، وسوسن بدر، ومي سليم، وحازم سمير، ومحمود عبد المغني، وصفاء الطوخي، وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف محمد سليمان عبدالملك وإخراج إبراهيم فخر.