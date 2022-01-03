ألم المرارة يفسد احتفالات رأس السنة لـ مي عز الدين وشهر عسل هنا الزاهد

أعلنت الفنانة مي عز الدين يوم الأحد الماضب، معاناتها من «كريزة المرارة» واحتمالية خضوعها لعملية جراحية، ما أقلق المتابعين، قبل أن تطمئن الجمهور أنها أصبحت بخير، وسوف تجري عملية المرارة خلال العام الجاري، وهي الحالة التي تتشابه مع نفس الأزمة التي مرت بها هنا الزاهد خلال شهر عسلها منذ عامين.

وأعلنت مي عز الدين خلال خاصية «إستوري» عبر حسابها على «إنستجرام»، معاناتها بألم في المرارة، وذلك مع انطلاق العام الجديد 2022 واحتفالات الكريسماس، وطالبت الجمهور بالدعاء لها، معلقة: «كريزة مرارة قوية طول الليل من بعد 12 لو استمرت عملية بإذن الله.. أنا واخدة مسكنات قوية ولسه هنام دلوقتى من الوجع.. يارب بكرة ماستاهلش عملية»، ثم أكدت على الموقع ذاته أنها أجلت إجراء العملية بعدما أصبحت بحالة جيدة.

ألم مراري يهاجم هنا الزاهد في شهر العسل

وعانت هنا الزاهد من نفس الحالة الصحية مي عز الدين كانت تعاني الفنانة هنا الزاهد، من نفس الحالة الصحية مي عز الدين، في ديسمبر 2019، خلال قضائها شهر العسل بذلك الوقت.

وفاجأت هنا زاهد جمهورها، عقب زواجها من الفنان أحمد فهمي، بصورة من المستشفى، بنفس التوقيت الذي كانت من المفترض ان تقضي خلاله أسعد أوقاتها في شهر العسل، إذ أصيبت بألم مراري، خلال إجازة شهر العسل، وخضعت لعملية جراحية، وأزالت المرارة.

مي عز الدين تقص شعرها

يذكر ان الفنانة مي عز الدين، شاركت جمهورها أمس صورة بشعر قصير، قبل إعلانها حالتها الصحية و إصابتها بألم بالمرارة، معلقة: «وآدي الشعر قصيناه يا رب مندمش كالعادة في خلال يومين بالكتير».

ويبدو ان الفنانة مي عز الدين، أصيبت بألم مفاجئ، لأنها كانت تمارس حياتها الطبيعية قبل كشفها عن حالتها الصحية بساعات، من خلال منشوراتها.