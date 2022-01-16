هل تؤثر الدمغة الجديدة للذهب على المشغولات القديمة في البيوت؟

طمأنت شعبة الذهب والمجوهرات بالغرف التجارية، المواطنين ممن يمتلكون مدخرات من المشغولات الذهبية القديمة بأنَّها ستظل كما هي، موضحة أنَّه لا يوجد بها أي مشكلة، طالما أنَّها دمغة حكومية سليمة، مؤكّدة أنَّ الدمغة الجديدة للذهب لن تؤثر على المدخرات.

65 طنًا.. جحم تداول الذهب المشغول والمدموغ في مصر

وقال عدد من أعضاء شعبة الذهب إنَّ الدمغة الجديدة للذهب لا تمنع التاجر عن شراء الذهب المدموغ بشكله التقليدي، مشيرين إلى أنَّ جحم تداول الذهب المشغول والمدموغ 65 طنًا في مصر، إذ أنَّ النظام الجديد للدمغ بالليزر قد يستغرق عامًا تقريبًا، للانتهاء من الكميات بالأسواق التي سيجرى دمغها تباعاً.

وأكّد هاني ميلاد رئيس شعبة الذهب بغرفة القاهرة، أنَّ نظام تكويد الذهب عبارة عن إقرار شهادة ميلاد لكل قطعة ذهبية، مشيرًا إلى أنَّ التكويد حاليًا في مرحلة الاختبار وفي مرحلة التجارب مع المصانع والورش.

وأوضح «ميلاد»، لـ«الوطن»، أنَّ الهدف من دمغ المشغولات الذهبية بالليزر هو الحد من التلاعب في المشغولات الذهبية، فضلًا عن منع ظاهرة بيع الذهب غير المدون بدمغة أو المغشوش والمزور، مؤكّدًا أنَّه في الوقت نفسه سيقضي على ظاهرة سرقة الذهب.

شراء الذهب المدموغ في السوق قبل نظام الليزر من المستهلكين بالفاتورة

وأشار رئيس شعبة الذهب بغرفة القاهرة، إلى أنَّ الذهب المدموغ في السوق قبل نظام الليزر سيجرى شراؤه من المستهلكين بالفاتورة، فيما سيجرى دمغ الكميات الموجودة في المحال على مراحل.

فيما أوضح واصفي واصف رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالغرف التجارية بان الاتجاه حاليًا لدمغ الذهب بالليزر هو القضاء على الدمغ التقليدي الذي يشوه المعدن النفيس ويسهم في زيادة عمليات الغش.

ولفت إلى أنَّه عند شراء المواطن لأي قطعة ذهبية، سيجرى تسجيلها من خلال وضع «باركود» على فاتورة الشراء، ما يسهم بشكل كبير في الحد من سرقات المصوغات الذهبية، أو عمليات غش العيار التي انتشرت الفترة الماضية عبر «فيس بوك»، إذ يجرى بيع الذهب المستعمل والمغشوش على أنّه ذهب جديد وعياره مناسب.

وأبدى رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات، تخوفه من تطبيق نظام دمغ المشغولات الذهبية بالليزر، وخاصة فى مراحل التلميع والتشطيب نتائج التطبيق حيث يعتبر نظام امن قومى يجب اختبارها قبل تطبيقها

ولفت «واصفي»، إلى أنَّ هناك مشكلة تتعلق بالدمغ بالقلم العادي أو «المكبس»، إذ قد يعرض ذلك الوزن الخفيف للتشوه، خاصة بعد ارتفاع أسعار الذهب الفترة الماضية، مما أدى إلى دمغ عدد كبير من المشغولات الذهبية ذات الأوزان الخفيفة.

من جهته، طمأن نادي نجيب سكرتير الشعبة العامة للذهب والمجوهرات، المستهليكن بشأن الذهب المدموغ في السوق المحلي قبل نظام الليزر، مشيرًا في حديثه لـ«الوطن»، إلى أنَّه سيجرى شراؤه من المستهلكين بالفاتورة، مبينًا أنَّ جميع الكميات الموجودة في المحال سيتمّ دمغها على مراحل وسيستمر التاجر في شراء الذهب القديم حتى ‘قرار النظام الجديد لتنظيم سوق الذهب.

وكان الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، قد أقرّ في مؤتمر صحفي، مدة المرحلة الانتقالية لاعتماد دمغة الليزر للمشغولات الذهبية، قائلًا إنَّ «هناك مرحلة انتقالية حتى عام»، لكن سيظل اعتماد الدمغة التقليدية «القلم» بالتوازي مع دمغة الليزر حتى الانتهاء من المشغولات التي لم يتمّ دمغها بالليزر وبعد ذلك سيكون هناك قرارات بعدم اعتماد الدمغات التقليدية.