وظائف جديدة لحاملي الدكتوراه والماجستير بجامعة أسيوط

بدأ عدد كبير من حاملي درجات الماجستير والدكتوراه، في إعادة تسجيل بياناتهم في جميع الجامعات المصرية، وذلك تمهيدا لتعينهم في الوظائف العليا بالدولة.

حيث تلقى رؤساء الجامعات المصرية، خطابا رسميا من الدكتور محمد ايمن عاشور، نائب وزير التعليم العالي لشئون الجامعات، بسرعة إجراء حصر شامل وعاجل، لكافة بيانات الطلاب الحاصلين على الماجستير والدكتوراه، وذلك أستعداد لتعينهم في وظائف الدولة.

جامعة أسيوط تطالب خريجها بالتسجيل

ويأتي ذلك نتيجة مرسلات سابقة بين الجامعات والأمانة العامة لمجلس الوزراء، بشأن اقتراح سابق بتشكيل لجنة لدراسة الأوضاع الخاصة بحملة الماجستير والدكتوراه والاستفادة منهم.

وجهت جامعة أسيوط نداء من خلال صفحتها الرسمية على «فيس بوك»، إلى جميع الحاصلين على درجتي الماجستير والدكتوراه، من خريجين كليات الجامعة بداية من دفعة 2014، بضرورة تسجيل بياناتهم، داخل الكليات الذي حصلوا منها درجتي الماجستير أو الدكتوراه.

ملء نموذج البيانات يتضمن كل من:

- كتابة الرقم القومي

- إرفاق صورة من شهادة الماجستير أو الدكتوراه.

- تاريخ الحصول عليها.

هذا وفي نفس السياق، أعلنت جامعة القاهرة، أنها انتهت بالفعل من إرسال البيانات المطلوبة الخاصة بأكثر من 20 ألف طالب وطالبة من الحاصلين على درجتي الماجستير والدكتوراه، من داخل كليات الجامعة المختلفة، بالإضافة إلى أوائل الكليات.

تطبيق الإجراءات الاحترازية

وفي سياق آخر تواصل جميع جامعات المصرية، امتحانات الفصل الدراسي الأول، وذلك بناء على الخريطة الزمنية، التي سبق ووضعها المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، كما حرصت الجامعات على تشديد تطبيق الإجراءات الاحترازية بين الطلبة، ومنع الدخول بدون أرتداء الكمامة، ومنع دخول الغير حاصلين على لقاح كورونا.

من المقرر أن يعقد يوم السبت القادم، المجلس الأعلى للجامعات، برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اجتماعًا لمناقشة الاستعدادات للفصل الدراسي الثاني، ومدى جاهزية المستشفيات الجامعية لمواجهة أي سيناريوهات لمتحور كورونا.