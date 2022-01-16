الأعلى للجامعات يجتمع لمتابعة استعدادات الترم الثاني السبت المقبل

يعقد المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبدالغفار، السبت المقبل، اجتماعه الدوري لمناقشة عدد من الموضوعات الهامة المتعلقة بالتعليم وامتحانات الفصل الدراسي الأول2021-2022، وموقف التطعيمات ضد كورونا ومدى الجاهزية بمختلف الكليات والمستشفيات لمواجهة أي سيناريوهات تتعلق بالتصدي للمتحورات، والاستعداد للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الجاري.

التشديد على الإجراءات الاحترازية

وكشفت مصادر بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلى للجامعات، أن الاجتماع سيكون السبت المقبل، وبحضور رؤساء الجامعات الحكومية وعدد من قيادات الوزارة، لافتا إلى أنه الاجتماع الدوري للمجلس.

وقال المصدر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه جرى التشديد على ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من المرض خلال الفترة المقبلة، ومتابعة نسب التطعيمات ضد فيروس كورونا.

الجامعات: انتظام امتحانات الفصل الدراسي الأول

و في السياق تواصل الكليات بمختلف الجامعات امتحانات الفصل الدراسي الأول وفقاً للخريطة الزمنية التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، مع التشديد على تطبيق قرارات مجلس الوزراء، ووزارة التعليم العالي بمع دخول غير الحاصلين على لقاح كورونا إلى الامتحانات والتأكيد على ضرورة ارتداء الكمامة طوال فترة التواجد داخل الجامعة و التشديد على تطبيق التباعد الاجتماعي.

ومن جانبه أكد الدكتور مصطفي عبدالنبي، رئيس جامعة المنيا، على انتظام أعمال امتحانات الترم الأول دون رصد أي مشكلات، لافتا إلى أن جميع الطلاب الذين أدوا الامتحانات حاصلين على لقاح كورونا.

وتابع أن أي طالب غير حاصل على اللقاح تقدم بشهادة تطعيم تثبت خلوه من فيروس كورونا، مضيفًا أنه لم يتم رصد أي مشكلات بشان الامتحانات حتى الآن.