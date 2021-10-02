رئيس قضايا الدولة الأسبق: السيدات أثبتن جدارتهن بتولي المناصب القضائية

قال المستشار صدقي خلوصي، رئيس هيئة قضايا الدولة الأسبق، إن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي ببدء تعيين السيدات في الهيئة خطوة ممتازة ومحمودة ومتفقة تماماً مع الدستور، والذي ساوى بين الرجل والمرأة في العمل، ومن ثم لا يوجد أي مبرر إطلاقاً يمنعها من أن تلتحق بالعمل في القضاء العادي أو محاكم مجلس الدولة.

«خلوصي»: لا يعقل أن يكون هناك وزيرات ولا توجد قاضيات

وأضاف «خلوصي» في تصريحات لـ«الوطن»، أن السيدات عملن بالفعل في هيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية منذ 50 عاماً تقريباً، وأثبتن جدارتهن في تقلد المناصب القضائية، وها نحن الآن أمام خطوة جديدة في تمكين المرأة في العمل القضائي بعد الدفعة التي ستلتحق بمجلس الدولة والنيابة العامة، لنبدأ عهداً جديداً للمرأة المصرية في مزيد من الحريات، ما يحقق المساواة بين الرجل والمرأة، مشيراً إلى أنه لايعقل أن يكون هناك وزيرات نساء ولاتوجد قضايات.

«خلوصي»: 1 أكتوبر يوماً للقضاء مع بدء العام القضائي

وأوضح الرئيس الأسبق لهيئة قضايا الدولة، إن يوم القضاء المصري حُدد بتاريخ 1 أكتوبر من كل عام، باعتبار أن العام القضائي يبدأ كل عام في أول شهر أكتوبر، وينتهي في 30 يونيو.

تجدر الإشارة إلى أن احتفالية بيوم القضاء المصري، ستُعقد اليوم السبت، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، وعدد من قيادات الهيئات القضائية، للاحتفال بيوم القضاء وتمكين المرأة.

وكان الرئيس أصدر عدة قرارات في اجتماعه برؤساء الهيئات القضائية في يونيو الماضي، ما أسفر عن عدد من القرارات بشأن القضاة، أبرزها اعتبار الأول من أكتوبر يومًا للقضاء المصري، وبدء عمل العنصر النسائي في مجلس الدولة والنيابة العامة اعتباراً من أول أكتوبر الجاري.