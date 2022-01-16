تحديث قريب في بروتوكول علاج كورونا.. والصحة: المرض مبيتعالجش عن طريق فيس بوك

أعلنت اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، برئاسة الدكتور حسام حسني، تحديث بروتوكول علاج كورونا بنهاية يناير الحالي، وهو التحديث السابع الذي يشهده بروتوكول علاج كورونا في مصر، لافتة إلى أنّ تحديث النسخة السابعة، جاء لإضافة مجموعة عقاقير حديثة، وهي عبارة عن أقراص يتم الحصول عليها داخل مستشفيات العزل الصحي في أول 5 أيام من الإصابة بالفيروس.

مراحل تحديث بروتوكول علاج كورونا

وأوضح رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، في تصريحات عنه، مراحل تحديث بروتوكول علاج كورونا على مدار انتشار جائحة فيروس كورونا، قائلا إنّها مرّت بعدد من المحطات، منها حذف مجموعة من الأدوية التي لم تعد تأت بنتيجة أو عائد على المرضى، وإضافة مجموعة أدوية تعزز مناعة الجسم في مقاومة الفيروس.

تحديث بروتوكول علاج كورونا

وأضاف الدكتور حسام حسني، أنّ مراحل تحديث بروتوكول علاج كورونا، جاءت بهدف رفع أعلى معدلات الشفاء، فضلا عن مراعاة المتحورات الجديدة التي تظهر بين فترة وأخرى، مؤكدا أنّ البروتوكول المصري من أفضل البروتوكولات الموجودة على مستوى العالم، وساهم في رفع معدلات الشفاء في الموجات الأربعة التي حدثت للفيروس.

وشدد رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، على أنّه حال الإصابة بالفيروس، فيجب اتباع بروتوكول وزارة الصحة لعلاج الفيروس، ولا يجب اتباع البروتوكولات التي يتم تداولها على مواقع التوصل الاجتماعي، كما يجب استشارة الطبيب المتخصص، مؤكدا: «جميع المستشفيات مفتوحة، والفريق الطبي مدرب على أعلى مستوى، ومفيش مرض بيتعالج عن طريق فيس بوك».

وفي سياق متصل، طالبت وزارة الصحة والسكان، المواطنين، بأهمية اتباع التدابير الصحية، لافتا إلى أنّ الإجراءات الاحترازية ما زالت السلاح الفعال للوقاية من فيروس كورونا.