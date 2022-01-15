طلاب هندسة الإسكندرية يتأهلون لمسابقة بأمريكا.. صمموا طائرة بدون طيار

فاز فريق «أليكس إيجلز» بكلية الهندسة جامعة الإسكندرية، بجائزة أفضل تصميم لطائرة بدون طيار، وذلك في المسابقة الدولية الخامسة لابتكار وتطوير المعدات غير المأهولة، والمقامة بالكلية الفنية العسكرية بالقاهرة، والمركز الثاني في مسابقة «إبداع 10» في فئة الابتكارات الهندسية ومجال تكنولوجيا المعلومات وإنترنت الأشياء، وبهذا يتأهل الفريق للمسابقة الدولية «SAE» المقامة بأمريكا هذا العام.

رئيس جامعة الإسكندرية يهنئ طلاب هندسة

ومن جانبه، قدم الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية التهنئة للفريق الفائز، على هذا الإنجاز المشرف، متمنياً لهم التوفيق، فى باقى مراحل المسابقة العالمية.

قنصوة: الإنجاز يخدم سوق العمل

وأكد رئيس جامعة الإسكندرية، في بيان، منذ قليل، أن الجامعة حريصة على دعم الأفكار الإبداعية لأبنائها الطلاب التي تتم خارج الصندوق فى مجال التكنولوجيا، والتى يمكن الاستفادة منها فى تطوير الصناعة.

وأشار إلى أن هذا الإنجاز الواعد في مجال التكنولوجيا يخدم سوق العمل فيما يتعلق بمجالات الذكاء الاصطناعى، مؤكداً أن الجامعة ستقدم كافة وسائل الدعم للفريق فى المرحلة المقبلة من مراحل المسابقة العالمية.

الفريق يشكر مسؤولي جامعة الإسكندرية على دعمهم

وقدم فريق «أليكس إيجلز» الشكر لرئيس الجامعة، والدكتور سعيد علام عميد كلية الهندسة، والدكتور أحمد بهاء الدين خيري، المشرف على الفريق، وإدارة الكلية، على الدعم الكامل لهم، وتوفير المناخ المناسب لتقديم أفضل ما لديهم من أداء لمنافسة الفرق الأخرى، وتأهيلهم للمسابقة الدولية بالولايات المتحدة الأمريكية هذا العام.