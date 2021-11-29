أطلق اسمها على أول طائرة مصرية بدون طيار.. معلومات عن الإلهة نوت

على هامش معرض «إيديكس 2021»، المقام في مصر تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، حلقت الطائرة «نوت» بدون طيار، وهي أول طائرة مصرية من نوعها شاهدة على براعة المصريين، وتحمل جزءً من التاريخ والحضارة متمثلة في اسمها المستوحى من إلهة السماء عند المصري القديم.

وفي السطور التالية، تستعرض «الوطن» تاريخ اسم «نوت»، ومن هي إلهة السماء، وكيف كانت تعني للمصري القديم:

من هي نوت إلهة السماء؟

وطبقًا لمعتقدات المصري القديم فإن «نوت» كما يقول الباحث الأثري محمد مندور، إلهة السماء وإحدى أقدم الآلهة المصرية التي يستريح العالم تحت جسدها، وهي زوجة الإله جب، رزقت السماء والأرض بأربعة أولاد مكونين الجيل الرابع، وهم على التوالي «أوزوريس»، «إيزيس»، «ست» و«نفتيس».

ويطلق على «نوت» اسم «والت» في اللغة الهيروغليفية، ولقبت بـ«مغطّية السماوات»، تلك التي حملت كل الآلهة، والتي تحمل ألف روح، حسبما ذكر الباحث الأثري، في حديثه لـ«الوطن».

وأضاف: «طبقًا للنقوش التي صورت نوت على المعابد فأنها ترى في الشمس صورة طفل يخطو داخل فم إلهة السماء نوت في المساء، ثم يمر خلال جسدها أثناء الليل ويولد منها من جديد في الصباح، وأحيانًا في صورة وليد صغير لإلهة السماء التي تتجسد في صورة البقرة السمائية.

قدرات الطائرة المصرية نوت

يذكر أن الطائرة نوت مجهزة بكاميرا كهرومغناطيسية «تلفزيونية - رقمية» وتبلغ السرعة القصوى لها 180 كيلو متر في الساعة، كما تبلغ السرعة الأفقية لها ما بين 120 و140 كيلو متر في الساعة، وأقل سرعة 110 كم في الساعة، ومعدل التسلق 5 أمتار في الثانية، بينما يأتي أقصى ارتفاع للطائرة 5 كيلو متر، ومعدل البقاء في الجو يبلغ 10 ساعات، وتبلغ حمولتها 50 كجم وأقصى وزن 340 كجم.

معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية «إيديكس 2021»

وانطلق اليوم معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية «إيديكس 2021»، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، في الفترة من 29 نوفمبر حتى 2 ديسمبر، بمركز مصر للمعارض الدولية.