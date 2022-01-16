حبس عامل متهم بقتل شقيقه بسبب لهو الأطفال في الشرقية

ألقت الأجهزة الأمنية بمحافظة الشرقية القبض على عامل متهم بقتل شقيقه إثر الاعتداء عليه بأداة حادة، وذلك بعد نحو 24 ساعة من هروبه عقب ارتكابه الواقعة.

وأحيل العامل إلى نيابة مركز الزقازيق لمباشرة التحقيقات معه، بإشراف المحامي العام الأول لنيابات جنوب الشرقية، والتي أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

مقتل عامل على يد شقيقه

كان مدير أمن الشرقية اللواء محمد والي مدير أمن الشرقية تلقى إخطارا، يفيد تلقي مركز شرطة الزقازيق بلاغا بمقتل «عامر. ع. ع. ع»، 36 عاما، سائق، ومقيم بقرية طحلة بردين، التابعة لمركز الزقازيق، إثر إصابته بجروح بسبب الاعتداء عليه بأداة حادة من قبل شقيقه أثناء مشاجرة بينهما، وعلى الفور انتقلت قوة من ضباط مباحث الشرقية لإجراء التحقيقات والفحوصات اللازمة.

التحقيقات تكشف تفاصيل الواقعة

وتبين من التحقيقات وقوع مشاجرة بين المتهم وشقيقه المجني عليه بسبب مشادة بينهما، إثر خلافات ناتجة عن لهو الأطفال وتشاجرهما، وتطور الأمر إلى قيام المجني عليه بالاعتداء على زوجة شقيقه بأداة خشبية «شومة» على رأسها، ما أدى لتدخل زوجها الذي قام بالدفاع عنها والاعتداء على شقيقه بالضرب بأداة حادة، ما ترتب عليه إصابته بجروح.

وتم استدعاء سيارة الاسعافة لمحاولة إسعافه ونقله إلى المستشفى، إلا أن المجني عليه لفظ أنفاسه الأخيرة إثر الاعتداء عليه.

وحُرر محضر بالواقعة، ونُقلت جثة المجني إلى مشرحة مستشفى الأحرار التعليمي والتحفظ عليها في مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، وأُخطرت النيابة التى تولت التحقيقات، والتي أمرت بإشراف المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية بضبط وإحضار المتهم وانتداب الطب الشرغي لتشريح جثة المجني عليه، وصرحت بدفن الجثة.