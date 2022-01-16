إصابات كورونا تتخطى 271 ألف حالة في 24 ساعة بالهند

أعلنت السلطات الهندية، أنَّ الإصابات الجديدة بفيروس كورونا، بلغت نحو 271 ألفًا و202 حالة، وفقًا لتقارير وزارة الصحة ورعاية الأسرة؛ ما رفع إجمالي عدد الحالات في البلاد إلى 37 مليونًا و122 ألفًا و164 حالة.

وبحسب محطة تليفزيون «إن دي» الهندية، فإن الحالات المصابة بمتحوّر أوميكرون في البلاد، بلغت نحو 7743 حالة، كما أن معدل الإصابات اليومية، بلغ 16.28%، بانخفاض طفيف عن 16.66% أمس، بينما سجل معدل الإصابة الأسبوعية 13.69%.

الإصابات تتزايد في ولاية أوديشا

وأوضحت وزارة الصحة الهندية، أنَّ ولاية أوديشا سجلت اليوم نحو 111 ألفًا و77 حالة إصابة جديدة بـ«كوفيد -19»، بزيادة 321 حالة عن اليوم السابق، مع ارتفاع العدد الإجمالي في الولاية إلى مليون و133 ألفًا و912 إصابة، بينما تجاوزت الإصابات اليومية حاجز 11 ألف إصابة للمرة الأولى منذ 26 مايو من العام الماضي، إذ جرى تسجيل 11 ألفًا و623 حالة في ذلك اليوم.

كما ذكر بيان الصحة الهندية، أنَّ عدد وفيات فيروس كورونا في أوديشا، ارتفع إلى 8481 حالة، مع وفاة 3 أشخاص آخرين خلال الـ24 ساعة الماضية.

أكثر من 4 آلاف إصابة يومية في باكستان

وفي سياق متصل، أبلغت باكستان عن أكثر من 4 آلاف حالة إصابة بالفيروس لليوم الثاني على التوالي، وسط انتشار الموجة الخامسة من الفيروس في البلاد، حسبما قال مركز القيادة والعمليات الوطني في باكستان.

وبحسب المركز الباكستاني، تمّ إجراء نحو 51 ألفًا و236 اختبارًا للفيروس في باكستان خلال الـ 24 ساعة الماضية، وجاءت نتيجة 4027 منها إيجابية.