تطبيق الإجراءات الاحترازية في امتحانات نصف العام لسنوات النقل بأسيوط

بدأت في محافظة أسيوط امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل بمراحل التعليم الابتدائي والإعدادي، بينما تُجرى امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوي بدءا من 22 يناير الجاري.

وكيل تعليم أسيوط يتفقد لجان الامتحان الصف الرابع

وتفقد محمد إبراهيم سوقى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، يرافقه المهندس محمد النمر مدير عام التعليم الفني بالمديرية، الامتحانات في عدد من مدارس إدارات أسيوط التعليمية والساحل والبداري، حيث يؤدي طلاب الصف الثاني الإعدادي الامتحان في مادتي اللغة العربية والتربية الدينية، بينما يؤدي طلاب الصف الرابع الابتدائي الامتحان في مادتي العلوم والمهارات، كما تفقد وكيل الوزارة لجان الامتحان بعدد من مدارس التعليم الفني التجاري.

وحضر وكيل الوزارة فتح المظاريف باللجان التي زارها، واطمئن على أن ورقة الامتحانات مطبوعة بالكمبيوتر وبخط واضح، وأن جميع الأسئلة من الكتاب المدرسي و خالية من التعقيد والغموض

تطبيق الإجراءات الاحتراية داخل اللجان

وشدد وكيل الوزارة على ضرورة اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية اللازمة، لتوفير جومن الهدوء للطلاب، مع ضرورة محاربة الغش وعدم السماح به، تنفيذا لتوجيهات المحافظ اللواء عصام سعد ومسائلة من يخالف ذلك بما يحقق تكافؤ الفرص بين الطلاب، مؤكدا على أن تكون الإضاءة والتهوية داخل اللجان كافية مع التأكد من سلامة الوصلات الكهربائية حفاظا على سلامة الطلاب

وفى سياق متصل، تابع وكيل الوزارة انتظام سير أعمال الإمتحانات باللجان التى زارها، مؤكدا على أهمية تأمين الكنترولات، وعدم دخول غير المختصين أثناء فترة الامتحانات.

وأشار إلى إعداد غرفة عمليات لتلقي أي شكاوى من المدارس خلال فترة الإمتحان، للعمل على حلها فورا.