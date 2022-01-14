كل ما تريد معرفته عن امتحانات الصف الرابع الابتدائي 2022.. تنطلق غدا

انتهت جميع الإدارات التعليمية والمدارس من الاستعدادات المتعلقة بعقد امتحانات الصف الرابع الابتدائي التي تبدأ غدا السبت، وتعقد ورقيا داخل المدارس في لجان مراقبة جيدا، ومؤمنة ومعقمة جيدا، تنفيذاً لتعليمات وزارتي التعليم والصحة.

ووضعت الأسئلة من قبل الموجهين، وفق المواصفات التي أعدها المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، وشدد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، على جميع الطلاب، بضرورة الاستعداد الجيد للامتحانات، والاستفادة من المنصات التعليمية، للتدريب على مخرجات التعلم.

إجابات عن أبرز الأسئلة الخاصة بامتحانات رابعة ابتدائي

- كيف تعقد امتحانات الصف الرابع الابتدائي؟

تعقد الامتحانات ورقيًا في المدارس، داخل لجان مؤمّنة ومراقبة جيدًا.

- ماذا عن طبيعة الأسئلة؟

تأتي الامتحانات بنمط الأسئلة المتنوعة والقصيرة، سواء الموضوعية أو المقالية، إذ تشتمل ورقة الامتحان على أسئلة "اختيار من متعدد" وأسئلة مقالية تناسب الوقت الزمني المحدد للإجابة عن الامتحان.

- هل الإجابة في نفس ورقة الأسئلة؟

أكدت وزارة التربية والتعليم أن الإجابة عن امتحانات الصف الرابع الابتدائي في نفس ورقة الأسئلة.

- ما المقررات الدراسية التي تأتي فيها الامتحانات؟

أعلنت الوزارة أن الامتحانات تعقد حتى شهر ديسمبر، في جميع المناهج الدراسية.

- بالنسبة لمادتي العلوم والرياضيات.. ما الوحدات المقررة؟

ينتهي منهج مادة العلوم عند نشاط رقم 12، في المفهوم الثالث وهو السرعة، وبالنسبة لمادة الرياضيات، ينتهي المنهج عند نهاية الدرس التاسع من الوحدة السابعة، ولا يوجد حذف أو اطلاع في مناهج العلوم والرياضيات.

- كم عدد أسئلة امتحان كل مادة؟

عدد الأسئلة لمادة اللغة العربية 20 سؤالًا أما باقي المواد 15 سؤالًا.

موعد التصحيح وإعلان النتيجة

- متى تبدأ عملية التصحيح؟

تصحيح الامتحانات يكون أولاً بأول من قبل معلمي المدارس.

- هل تعلن النتيجة مباشرة؟

لا يتم إعلان نتيجة الامتحانات، إلا في نهاية العام الدراسي الثاني.

- لماذا؟

لأن الهدف الأساسي من الامتحانات تقييم الطلاب والوقوف على مستواهم الحقيقي، واستيعابهم لمحتوى المناهج الجديدة، التي تعتمد على الفهم، وليس الحصول على درجات.

- هل يشارك معلمو الحصة في هذه الامتحانات؟

غير مسموح تمامًا لمعلمي الحصة بالمشاركة في أعمال امتحانات الصف الرابع الابتدائي.