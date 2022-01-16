الحكومة تنفي إيقاف استخراج بدل التالف والفاقد لبطاقات التموين

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، صدور أي قرار من وزارة التموين والتجارة الداخلية، بوقف استخراج بدل التالف والفاقد للبطاقات التموينية.

وقال المركز، إنه تواصل مع وزارة التموين، بعد انتشار أنباءٍ في بعض المواقع الإلكترونية، ومنصّات التواصل الاجتماعي، بشأن صدور قرار بوقف استخراج بدل التالف والفاقد للبطاقات التموينية، مؤكدا أنها نفت تلك الأنباء جملة وتفصيلا.

لا صحة لوقف استخراج بدل التالف والفاقد

وأكّدت وزارة التموين، أنَّه لا صحة لإصدار قرار بوقف استخراج بدل التالف والفاقد للبطاقات التموينية، وأن ما أُعلن عنه يُقصد به أن مدة البت في طلبات استخراج بدل التالف والفاقد للبطاقات التموينية، ستستغرق ما بين 4 إلى 6 أسابيع، وهذا في إطار الخطوات التي تتخذها الحكومة لمراجعة منظومة الدعم؛ لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، مُشيرةً إلى أن الخدمة متاحة من خلال موقع «دعم مصر» عبر الرابط التالي: www.tamwin.com.eg، أو بوابة مصر الرقمية، أو من خلال التوجه لأقرب مكتب تمويني للمنطقة التابع لها صاحب البطاقة التموينية.

وناشدت وزارة التموين جميع وسائل الإعلام ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية؛ للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين صفوف المواطنين، وفى حالة وجود أي شكاوى تتعلق بنقص السلع التموينية الأساسية في المحافظات، يُرجى الإبلاغ عنها من خلال الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك 19588، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني (rumors@idsc.net.eg).