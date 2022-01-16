العليا للفيروسات: تقدم ملحوظ في أبحاث كورونا.. وتوقعات بزيادة الإصابات

قالت الدكتورة وجيدة أنور، عضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وأستاذ الصحة العامة في كلية الطب بجامعة عين شمس، إنّ الدراسات العلمية والبحثية التي تجرى على فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، تسير بصورة متقدمة ومتميزة بمختلف المراكز على مستوى الجامعات والقطاعات البحثية، موضحا أنّ هناك المئات من الأبحاث العلمية التي نشرت في المجلات العلمية الدولية المرموقة، وهناك متابعة مستمرة من قبل الجهات المعنية في الجامعات ووزارة التعليم العالي واللجان العلمية المنبثقة عن الوزارة.

الأبحاث العلمية تشترط الموافقة من الجهات المختصة

وأضافت عضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لـ«الوطن»، أنّ الأبحاث العلمية والدراسات التي جرت على فيروس كورونا سواء إكلينيكية أو علمية، لا تبدأ إلا بالحصول على موافقة الجهات المختصة، سواء وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أو وزارة الصحة والسكان، مؤكدا أنّها يجب أن تكون مستوفية الاشتراطات العلمية والبحثية التي تؤكد ذلك.

وأكدت الدكتورة وجيدة أنور، أنّ الدراسات العلمية والبحثية التي تمت مؤخرا، ساهمت في إيجاد العديد من الحلول المبتكرة لمواجهة أزمة كورونا، موضحا أنّ الدراسات العلمية منها ما تمّ إكلينكيا لمعرفة أثر بعض الأدوية على فيروس كورونا، ومنها دراسات إحصائية لمعرفة وتوقع انتشار المرض وبقائه، ومنها ما يهدف إلى معرفة أثر الوباء على جميع المناحي الاقتصادية والاجتماعية وغيرها.

زيادة مرتقبة في إصابات كورونا

ولفتت عضو العليا للفيروسات التنفسية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إلى أنّ الفترة المقبلة تشهد زيادة في أعداد إصابات كورونا، على خلفية انتشار المتحور أوميكرون، مع التشديد على ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من المرض، والحصول على تطعيم ضد كورونا.