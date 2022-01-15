شروط إجراء تجربة سريرية على المرضى.. أبرزها موافقة كتابية من ولي الأمر

كشفت الدكتورة وجيدة أنور، عضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والأستاذة بكلية الطب جامعة عين شمس، شروط إجراء تجربة سريرية على مرضى لأي دواء أو عقار منتج أو بحث علمي، موضحة أن هناك عددًا من الاشتراطات الهامة في هذا الشأن، أبرزها موافقة لجان الأخلاقيات بوزارتي الصحة والتعليم العالي والبحث العلمي، وموافقة المريض أيضا.

موافقة كتابية من قبل المريض

وأضافت عضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن من بين الشروط الواجب توافرها أيضا لإجراء التجارب السريرية على المرضى لتجربة أي دواء، أن تكون جميع المعلومات متوفرة عن الدواء أو العقار أو البحث العلمي، وخواصه أيضا، وفوائده وأضراره وآثاره الجانبية، وأن تكون موافقة المريض كتابيًا إذا كان بالغ الرشد وعاقلًا، وموافقة ولي الأمر إذا كان المريض طفلا وغير بالغ أو من ذوي الاحتياجات.

التجارب السريرية تتم تحت إشراف لجان الأخلاقيات

وأشارت «أنور»، أن من ضمن الاشتراطات أيضًا، أن يكون البحث العلمي متكاملًا وجميع البنود متوفرة، وأنه لاتوجد أي مشكلات بشأنها، وأن تتم الموافقة تحت إشراف لجان الأخلاقيات، لافتا إلى أن في حالة عدم توافر تلك الشروط، تكون هناك مخالفات يتم تحديدها من قبل الجهات المختصة بوزارة الصحة.

وأوضحت عضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية التابعة لوزارة التعليم العالي و البحث العلمي، أن الفترة الحالية تشهد زيادة في أعداد الإصابات بفيروس كورونا بين المواطنين، مشددة على أنه يجب على المواطنين الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا كوفيد 19، والاهتمام بتطبيق التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة طوال فترة التواجد خارج المنزل.