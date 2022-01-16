138726 طالبا بالثاني الإعدادي يؤدون امتحانات نصف العام بالشرقية

تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية مع رمضان عبد الحميد وكيل أول وزارة التربية والتعليم سير انتظام امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2021 / 2022 بمدارس المحافظة للصف الثاني الإعدادي والصفوف الثانية بالتعليم الثانوي الفني ( التجاري – الصناعي – الزراعي – الفندقي ) والبالغ عددهم 200 ألف و253 طالب وطالبة أمام 10010 لجنة إمتحانية بـ 1192 مدرسة متمنياً لجميع الطلاب التفوق والنجاح.

توفير العوامل اللازمة لأداء الامتحان بسهولة ويسر

وأضاف المحافظ، أنه تم التنسيق بين مديريات التربية والتعليم والصحة وهيئة التأمين الصحي ورؤساء المراكز والمدن لتوفير الجو الملائم للطلاب لأداء الإمتحان بسهولة ويسر، مشدداً على ضرورة تواجد طبيب أو زائرة صحية داخل اللجان لتقديم الإسعافات الأولية اللازمة للطلاب حال حدوث ظرف صحي، وكذلك الاهتمام بأعمال النظافة ورفع القمامة أولاً بأول من محيط المدارس بنطاق دائرة المحافظة، وكذلك التطبيق الحاسم للإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد داخل المدارس واللجان الإمتحانية حفاظاً على صحة وسلامة الجميع.

تطبيق الإجراءات الاحترازية

ومن جانبه، أوضح رمضان عبد الحميد، وكيل أول وزارة التربية والتعليم في الشرقية، أن إجمالي عدد الطلاب الذين سيؤدون إمتحانات الصف الثاني الإعدادي لهذا العام يبلغ 138726 طالبا وطالبة أمام 6936 لجنة امتحانية، وعدد الطلاب الذين سيؤدون امتحانات الصف الثاني الثانوي التجاري يبلغ 27528 طالبا وطالبة أمام 1376 لجنة امتحانية.

أما عدد الطلاب الذين سيؤدون امتحانات الصف الثاني الثانوي الفندقي فعددهم 71 طالبا وطالبة أمام 3 لجان، وعدد الطلاب الذين سيؤدون امتحانات الصف الثاني الثانوي الصناعي يبلغ 24150 طالب وطالبة أمام 1207 لجان، وعدد الطلاب الذين سيؤدون امتحانات الصف الثاني الثانوي الزراعي 9778 طالبا وطالبة أمام 488 لجنة، وذلك على مستوى 20 إدارة تعليمية بمختلف مراكز ومدن المحافظة.