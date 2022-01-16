موعد وطرق دفع فاتورة الغاز بعد انتهاء مهلة تسجيل قراءة العداد

أعلنت شركة الخدمات البترولية «بتروتريد»، إحدى شركات قطاع البترول والغاز الطبيعي المصري أمس، إغلاق موقع الشركة وانتهاء مهلة تسجيل قراءة عداد الغاز لشهر يناير أمس إلكترونيًا، تساءل كثيرون عن كيفية وموعد دفع قيمة فاتورة الغاز الطبيعي للمنازل.

«بتروتريد»: الميكنة تمنع تراكم الفواتير على المستفيدين

وأضافت شركة «بتروتريد»، عبر موقعها الإلكتروني على الإنترنت، أنَّه يمكن للمواطنين تسديد قيمة فاتورة الغاز الطبيعي للمنازل من خلال العديد من الطرق التي توفرها الشركة للمستفيدين، خاصة أنَّها تسعى لميكنة خدماتها والسعي للتحول الرقمي، وهو يؤدي لعدم تراكم الفواتير على المستفيدين، وييسر تحصيل مبالغ مالية كبيرة مرة واحدة، إذ توفر الطرق الإلكترونية دفع الفاتورة أولًا بأول، دون التسبب في قطع الخدمة عن المستهلكين لعدم الدفع.

ويبدأ موعد تسجيل قراءة عداد الغاز الطبيعي في اليوم الأول للشهر وينتهي التسجيل في منتصف الشهر، إلا أنَّ كثيرين يتساءلون عن موعد دفع الفاتورة الخاصة باستهلاك الغاز الطبيعي للمنازل والمحلات.

وأوضحت شركة «بتروتريد»، أنَّه عادة ما يجرى تحصيل أو دفع قيمة فاتورة استهلاك الغاز منذ يوم 6 من كل شهر وحتى نهايته، مشيرة إلى أنَّها مهلة كبيرة وكافية لدفع الفاتورة دون نسيانها.

8 طرق لدفع فاتورة الغاز الطبيعي بشركة «بتروتريد»

ولفتت شركة «بتروتريد» إلى أنَّها أتاحت العديد من الطرق البسيطة التي يمكن لكل فئات المجتمع استخدامها لدفع فاتورة الغاز الطبيعي، التي تكون من خلال إحدى الطرق التالية:

1- يمكن دفع الفاتورة من خلال أي فرع من فروع الشركة تسجيل القراءات، ودفع قيمة أي فواتير لأي وحدة على مستوى الجمهورية.

2- الدفع من خلال منافذ شركات التحصيل الإلكتروني المنتشرة عبر الجمهورية «فوري ـ مصاري ـ أمان ـ بي ـ خدماتي ـ ضامن».

3- الدفع عبر مكاتب البريد المصري.

4- الدفع من خلال تطبيق موبايل جوميا.

5- الدفع من خلال تطبيق موبايل ماي فوري.

6- الدفع من خلال بوابة بنك مصر بأي كارت خصم أو ائتمان «فيزا ـ ماستر كارد ـ ميزة».

7- إمكانية الدفع عبر محفظة فون كاش البنك الأهلي ومحفظة بنك مصر.

8- من خلال تطبيق «بيتروميتر»، وهو التطبيق الخاص بالشركة ويتم تحميلة من متجر التطبيقات.