فاتورة الغاز لشهر نوفمبر 2021.. خطوة واحدة للاستعلام و4 طرق للسداد

يبحث عدد كبير من المواطنين عن خطوات الاستعلام عن فاتورة الغاز لشهر نوفمبر 2021، وطرق سدادها، حيث لم يتبقَ سوى ساعات قليلة وتنتهي المهلة التي تحددها شركة الخدمات التجارية البترولية، إحدى شركات قطاع البترول، التي تستقبل طلبات العملاء للإبلاغ عن قراءات استهلاك الغاز الطبيعي للوحدات إلكترونيًا، بدءًا من 1 نوفمبر وحتى 20 من الشهر نفسه، وبعدها لن يُسمح بتسجيل القراءات.

وترصد جريدة «الوطن» في إطار الخدمات الإخبارية التي يقدمها للقراء والمتابعين على مدار اليوم في مجال الخدمات الحكومية، خطوات الاستعلام عن فاتورة الغاز لشهر نوفمبر 2021 ، وطرق سدادها، وفقًا للمواقع الرسمي للشركة.

خطوات الاستعلام عن فاتورة الغاز لشهر نوفمبر 2021

- الدخول على موقع شركة الخدمات التجارية البترولية «بتروريد».

- إدخال رقم المشترك الخاص بالمستخدم، الضغط على خانة «اعرض».

- تظهر بيانات المستخدم كاملة.

- يتم إدخال القراءة الحالية وتظهر القراءة السابقة.

- يمكن إدخال القراءة من يوم 1 حتى يوم 20 من كل شهر.

خطوات سداد فاتورة الغاز إلكترونيًا

كما يمكن سداد فاتورة الغاز الطبيعي من المنزل بطرق بسيطة من خلال موقع شركة الخدمات التجارية البترولية بترويد من خلال اتباع الآتي:

- الضغط على إدخال رقم المشترك

- الضغط على خانة سداد فواتير الغاز

- إدخال رقم المشترك كاملا مرة أخرى، يشمل المحافظة والمنطقة واليومية والقطاع والبلوك والعمارة والشقة والفرعي.

- اختيار طريقة السداد الإلكتروني، وتشمل:

المحافظ الإلكترونية أبرزها محفظة الفون كاش من البنك الأهلى و محفظة BM من بنك مصر.

مكاتب البريد المصري المنتشرة في مختلف أنحاء الجمهورية.

ماكينات الدفع الإلكترونى المختلفة مثل فوري ومصاري وأمان وغيرها.

ويمكن سداد فاتورة الغاز الطبيعي ابتداءً من يوم 6 إلى نهاية الشهر، وفي حالة وجود استفسار يمكن الاتصال بخدمة العملاء المركزية للشركة على رقم 1122 من أي محمول، أو الاتصال برقم 5727 من أي محمول، أو 09000727 من أي خط أرضي، ويمكن مراسلة الشركة من خلال الصفحة الرسمية الخاصة بها على موقع «فيس بوك».