«هونداي IONIQ 5» الكهربائية تفوز بجائزة «جود ديزاين»

أعلنت شركة «هيونداي موتور»، أنَّها حصلت على العديد من الجوائز في حفل توزيع جوائز التصميم الجيد لعام 2021، إذ جرى اختيار طراز «IONIQ 5» كفائز في فئة النقل، وفق ما ذكره موقع الشركة.

كما انتصرت «هيونداي موتور» عبر العديد من الفئات الأخرى، بما في ذلك الوسائط التفاعلية، والتطبيقات المنزلية، وتطبيقات الهاتف المحمول وتصميم الرسوم.

وقال سانج يوب لي، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس مركز التصميم العالمي لهيونداي: «يشرفنا كثيرًا أن نحظى بتقدير من جوائز التصميم الجيد لهذه المركبات والابتكارات المهمة جدًا».

«IONIQ 5».. سيارة كروس أوفر متوسطة الحجم

واستكمل: «هذا التكريم يتحدث عن العمل المتميز لفريق أحلام التصميم لدينا، الذين وضعوا شغفهم وقلوبهم في هذا المشروع وأيضًا مهندسي مركز البحث والتطوير الذين حققوا هذا الإنجاز معًا، كما أنه يعكس القدرة التنافسية لهوية التصميم الخاصة بهيونداي في السوق العالمية».

وتعتبر «IONIQ 5» هي سيارة كروس أوفر متوسطة الحجم من هيونداي موتور مبنية على منصة مخصصة للسيارات الكهربائية «BEV».

ويستكشف تصميمها التقدمي نوعًا جديدًا للمركبات الكهربائية، لاقى قبولًا جيدًا من قبل المستهلكين في جميع أنحاء العالم.

«IONIQ 5» تجمع بين التصميم والكفاءة ومتعة القيادة

وتجمع سيارة «IONIQ 5» بين التصميم والكفاءة ومتعة القيادة ساعد السيارة على كسب درجات أعلى من المتوسط ​​في جميع المعايير.

ويجرى تقديم سيارة «IONIQ 5» مع مجموعة من المحركات الكهربائية وتكوينات الدفع الثنائي والدفع الرباعي عجلات، وهو قادر على الشحن من 10٪ إلى 80٪ في 18 دقيقة فقط، والتسارع من 0-62 ميل في الساعة في أقل من 5.2 ثانية والسفر بسرعة تصل إلى 298 ميلاً بشحنة واحدة.