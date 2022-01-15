بدء تلقي طلبات إحلال سيارات ربع النقل بميكروباص 14 راكبا بالمنيا غدا

أعلنت محافظة المنيا عن تلقي طلبات أصحاب السيارات ربع النقل، والعاملة علي خط سير قرية نزلة حسين بشرق النيل، لتحويلها لميكروباصات 14 راكبا، غدا الأحد، حتى 30 من الشهر الجاري، بالمركز التكنولوجي بمدينة المنيا.

وقرر اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا اعتماد منظومة إحلال السيارات ربع النقل التي تستخدم في نقل الركاب بميكروباص سعة 14 راكبا موديل 2021 و2022، وتعمل بنظام الوقود المزدوج «بنزين - غاز طبيعي»، على أن يتم التنفيذ على مراحل وفقا لبرنامج زمني بالتنسيق مع كل الجهات المعنية على مستوى المحافظة.

حصر لسيارات ربع النقل

وكلف المحافظ إدارة المواقف بإجراء حصر دقيق للسيارات ربع النقل التي تعمل في نقل الركاب بنطاق الوحدات المحلية، بالتعاون والتنسيق الدائم مع إدارة المرور للتأكد من مطابقة السيارات التي سيتم استبدالها.

وتضمن قرار المحافظ أنه فور اعتماد المقترح من إدارة مشروع المواقف بالمحافظة سيتم إصدار قرار بفتح باب الترخيص لسيارات الأجرة «الميكروباص 14 راكبا»، إذ سيتم تقديم طلبات راغبي الاستبدال بالمراكز التكنولوجية بالوحدات المحلية بالمراكز والمدن، وسيبدأ التطبيق بخط سير نزلة «حسين - المنيا»، على أن يتم استكمال باقي الخطوط وفقا للجدول الزمني لعملية الإحلال بالمحافظة.

تعميم التجربة بجميع المراكز استجابة لطلبات السائقين

وكان محافظ المنيا وافق في يونيو الماضي على البدء في الإجراءات الخاصة باستبدال سيارات ربع النقل المستخدمة في نقل الركاب بسيارات «فان» حديثة، بصفة تجريبية استجابة لطلبات المواطنين بهدف توفير وسائل مواصلات آدمية وأمنة حفاظا علي الأرواح، وقد لاقت التجربة نجاحا ورضا كبير بين أهالي القري المستهدفة، ما دعا المحافظة إلي تعميم التجربة علي جميع المراكز من خلال سيارات الميكروباص 14 راكبا، والتي تتسع لأعداد أكبر من المواطنين، استجابة لطلبات معظم السائقين على جميع خطوط السير بالمحافظة.