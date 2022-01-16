«علاج ضعف السمع»: فحص أكثر من مليوني طفل وأدرجنا النتيجة بشهادة الميلاد

قال الدكتور محيي السيد، منسق المبادرة الرئاسية لعلاج ضعف السمع عند الأطفال، إنّ المبادرة بدأت في سبتمبر 2019 بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيرًا إلى أنه جرى تجهيز الوحدات الصحية لتقديم خدمة المسح السمعي.

نحو 3500 وحدة صحية لإجراء المسح السمعي

وأضاف منسق المبادرة الرئاسية لعلاج ضعف السمع عند الأطفال خلال لقاء مع مراسل برنامج «صباح الخير يا مصر» من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد وهدير أبو زيد، والمذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، «جهزنا نحو 3500 وحدة صحية لإجراء المسح السمعي، ونقدم هذه الخدمة باستخدام جهاز الانبعاث الصوتي ويتم تدريب الممرضة على استخدامه».

وتابع منسق المبادرة الرئاسية لعلاج ضعف السمع عند الأطفال: «في حالة وجود أي مشكلة يحال الطفل إلى مستشفيات الإحالة المجهزة على أعلى مستوى، والتي يبلغ عددها 30 مستشفى وسيتم زيادتها خلال الفترة المقبلة».

فحص ما يقرب من 2 مليون و467 ألف طفل

وأشار منسق المبادرة الرئاسية لعلاج ضعف السمع عند الأطفال إلى فحص ما يقرب من 2 مليون و467 ألف طفل، من بينهم 2 مليون و323 ألف طفل نتيجتهم طبيعية، وهناك 144 ألف طفل احتاجوا لزيارة أخرى لتأكيد الاختبار الأول، و13 ألف و657 طفل أحيلوا إلى مستشفيات الإحالة وجرى فحص ما يقرب من 7100 طفل أجنبي.

وأوضح منسق المبادرة الرئاسية لعلاج ضعف السمع عند الأطفال: «منذ بداية المبادرة بدأنا في رفع شهادات ميلاد جديدة أدرجنا فيها خانة المسح السمعي للطفل، الذي يخضع لتحليل الغدة الدرقية، وقبلها يجري للمسح السمعي وبالتالي فقد أصبح هذا الإجراء إجباريا».