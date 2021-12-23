الصحة تفحص 2.3 مليون طفل ضمن مبادرة «علاج ضعف وفقدان السمع»

أعلنت وزارة الصحة والسكان، إجراء المسح السمعي لمليونين و378 ألفًا و867 أطفال من حديثي الولادة، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، للاكتشاف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع للأطفال حديثي الولادة، وذلك منذ انطلاق المبادرة في سبتمبر عام 2019.

زراعة قوقعة لمن تستدعي حالته

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي للوزارة، أنّه جرى تحويل 139 ألفًا و 484 طفلًا لإعادة الفحص من خلال إجراء اختبار تأكيدي، بعد أسبوع من الفحص الأول في نفس الوحدة، كما جرى تحويل 13 ألفًا و218 طفلًا بعد الاختبار الثاني إلى مستشفيات ومراكز الإحالة والبالغ عددها 30 مركزًا على مستوى الجمهورية، للتقييم الأكثر دقة، وبدء العلاج الطبي أو تركيب سماعة للأذن، أو تحويل الطفل لإجراء عملية زراعة القوقعة لمن تستدعي حالته.

وأشار إلى زيادة عدد مراكز فحوصات الكشف السمعي للأطفال بدايةً من يوم الولادة وحتى عمر 28 يومًا، إلى 3500 وحدة صحية في جميع محافظات الجمهورية، فضلا عن فحص 6906 أطفال من غير المصريين المقيمين على أرض مصر ضمن المبادرة، وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

الاكتشاف المبكر لضعف أو فقدان السمع يجنّب الطفل الإعاقة ويسهل العلاج

ولفت عبدالغفار، إلى أنّ عدم اجتياز الطفل للاختبار الثاني لا يعني في أغلب الأحيان الإصابة بضعف السمع، بل يحتاج إلى فحوصات متقدمة في مراكز الإحالة الخاصة بالمبادرة، مؤكدًا أنّ الاكتشاف المبكر لضعف أو فقدان السمع، يجنّب الطفل الإعاقة السمعية ويسهل فرص العلاج.

وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، تحديث شهادة الميلاد وإدراج خانة الفحص السمعي بها، حيث يتم التسجيل من خلال قاعدة بيانات المواليد وملف التطعيمات، وذلك بهدف إنشاء ملف كامل للطفل، يتضمن حالته الصحية والتأكد من سلامته.

ونوه بأنّّ الوزارة تستقبل استفسارت المواطنين بخصوص المبادرة على الخط الساخن 15335 الخاص بمبادرات «100 مليون صحة» للاهتمام بالصحة العامة.