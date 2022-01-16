تمويل 17178 مشروعا للشباب بتكلفة 2.7 مليار جنيه بالشرقية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، ضرورة الاهتمام بتشجيع الشباب على التقدم لبرنامج «مشروعك»، وتوفير آليات جاذبة لهم، والعمل على توفير دراسات جدوى لجميع المشروعات، وكذا تبنى وطرح المبادرات الجادة للاستفادة من المشروع وتشجيع الشباب على العمل الحر.

زيادة إنجازات برنامج «مشروعك»

وأشار إلى أن المحافظة تستهدف زيادة إنجازات برنامج «مشروعك»، ما يترتب عليه زيادة عدد فرص العمل لأبناء المحافظة، موضحا أهمية البرنامج في فتح مجالات عمل جديدة لخدمة المواطنين ومحاربة البطالة، ودفع عجلة التنمية بالمحافظة.

وأعلن محافظ الشرقية، تنفيذ 17 ألفا و178 مشروعا ضمن مبادرة المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية، بتكلفة 2 مليار و730 مليونا و606 ألف جنيه، لتوفر 51 ألفا و525 فرصة عمل لشباب وأبناء المحافظة.

وأوضح العربي الشبراوي، مدير «مشروعك» بالمحافظة، أن أهم المشروعات التي تم تنفيذها مشروعات (تجارة سيراميك - وتجارة مفروشات - ومصنع أعلاف – مصنع أسمدة عضوية – مصنع ملابس – صناعات كهربائية – مستلزمات طبية – مصنع لتعبئة الأرز – حظيرة مواشي – تجارة حبوب – ورشة موبيليا)، وغيرها.

إجمالي تكلفة المشروعات المنفذة لصالح الشباب بالشرقية

وأضاف مدير «مشروعك» أن مركز ومدينة الزقازيق وحي أول وثان احتلا المركز الأول، بإجمالي عدد مشروعات تمت الموافقة عليها وصلت إلى 2483 مشروعا، بقيمة 290 مليونا و296 ألفا و400 جنيه، وفي المركز الثاني مركز الحسينية بإجمالي 775 مشروعا، وبقيمة 295 مليونا، و529 ألفا، و250 جنيها، ويليه في المركز الثالث مركز بلبيس بـ2389 مشروعا، بقيمة 328 مليونا و800 ألف جنيه و419 جنيها.