الوزراء يبحث مدى أمان لقاحات كورونا على الأطفال الأقل من 12 عاما

قال مصدر مسؤول بوزارة الصحة والسكان، إن هناك اجتماع لمجلس الوزارء، اليوم، يستعرض فيه القائم بعمل وزير الصحة الصحة آخر المستجدات المتعلقة بفيروس كورونا والمتحور «أوميكرون»، والكشف عن أعداد المواطنين الحاصلين على اللقاح بالجرعة الأولى والثانية والجرعة الثالثة، والاطلاع على الوضع الوبائي في مصر.

الصحة تستعرض مأمونية اللقاح على الأطفال أقل 12 عاما

وأوضح المصدر، أن من ضمن الملفات التي من المقرر عرضها في الاجتماع، مدى أمان اللقاح على الأطفال أقل من 12 عاما؛ للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا أو المضاعفات التي تنتج عن الإصابة بفيروس كورونا، مؤكدا أن هناك وفرة من جميع اللقاحات المعتمدة ومن المقرر الإطلاع على مدى أمان اللقاح على الأطفال أقل من 12 عاما، للتوسع في تطعيم أكبر قدر ممكن من المواطنين.

الصحة تتوسع في تدفق شحنات لقاح كورونا

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، استقبالها شحنة جديدة من لقاح «فايزر» خلال الساعات الماضية، بلغت نحو 3 ملايين جرعة، ضمن خطة الصحة للتوسع في تدفق شحنات جديدة من لقاحات كورونا، خلال الفترة المقبلة، للوصول لمناعة القطيع والعمل على السيطرة على الوباء.

فاعلية اللقاح ضد فيروس كورونا ومتحوراته

وأكدت وزارة الصحة، في بيان صدر عنها، أنّ الأشخاص غير الحاصلين على اللقاح هم الأكثر عرضة للإصابة بمضاعفات فيروس كورونا ومتحوراته الناتجة عند الإصابة، مشيرة إلى أنّ اللقاحات لا تزال فاعلة ضد فيروس كورونا، وتقلل من فرص الدخول المستشفيات عند التعرض للعدوى بفيروس كورونا.

أهمية الالتزام بتدابير الوقائية لتجنب العدوى

وشددت الصحة على أهمية الالتزام التام بكل التدابير الوقائية والاحترازية، التي تقلل من فرص الإصابة بفيروس كورونا، وتتمثل هذه الإجراءات في ارتداء الكمامة، وغسل اليدين بالماء والصابون، والتباعد الجسدي والبدني، والتواجد في أماكن ذات تهوية جيدة، إضافة إلى الحصول على اللقاح والجرعة التنشيطية على من مر عليهم أكثر من 6 أشهر على الجرعة الثانية من تاريح الحصول على اللقاح.