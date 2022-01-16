54 مليون جنيه لدعم المشروعات الصغيرة في قنا.. وتوفير 3400 فرصة عمل

وقع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بقنا مؤخرًا 4 عقود جديدة للتمويل متناهي الصغر مع عدد من الجمعيات الأهلية بالمراكز المستهدفة من المبادرة بتمويلات بلغت 6.6 مليون جنيه، ليصل إجمالي القروض خلال 11 شهرًا 54 مليون جنيه.

وجاء ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بإعطاء الأولوية لمحافظات الصعيد في مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، واستمرارًا لجهود جهاز تنمية المشروعات للمشاركة في تنفيذ المبادرة والتي تستهدف تطوير الريف المصري تطويرًا شاملًا؛ من خلال عدة محاور للنهوض بالأوضاع الاقتصادية وتنمية الموارد البشرية وإتاحة فرص العمل والتشغيل لأبناء القرى والمراكز المستهدفة من المبادرة.

6.6 مليون جنيه لأربع جمعيات في ثلاث مراكز

وأوضح جهاز تنمية المشروعات، أنه سيتم إعادة ضح 6.6 مليون جنيه مرة أخرى كقروض متناهية الصغر لأصحاب المشروعات، تضمنت جمعيتين بمركز أبو تشت هما «تنمية المجتمع» بنجع زيدان والتي حصلت على تمويل قدره 2 مليون جنيه، و«الرعاية الاجتماعية» بالمحارزة تم تمويلها بمبلغ 300 ألف جنية.

كما سيتم إعادة ضح القروض في جمعية «تنمية المجتمع» بابومناع بمركز دشنا والتي حصلت على تمويل وقدرة 1.5 مليون جنيه، وجمعية «رجال الأعمال للتنمية» بمركز فرشوط بتمويل قدره 2.8 مليون جنيه.

مبادرة تمويل المشروعات الصغيرة تستهدف 5 مراكز

ومن جانبه قال محمود العماري مدير فرع جهاز تنمية المشروعات بقنا، إن المبادرة بقنا تستهدف 5 مراكز وهي «دشنا، الوقف، فرشوط، قوص، وأبو تشت».

وأكد العماري، أن الجهاز يحرص على التعاون مع الجمعيات الأهلية بهذه المراكز لقدرتها على الوصول للفئات المستهدفة خاصة الشباب والمرأة، مشيرًا إلى أن جهاز تنمية المشروعات سبق وموّل جمعية تنمية المجتمع بالعسيرات مركز فرشوط، وجمعية تنمية البيئة والأسرة بمحافظة قنا، وجمعية جنوب الوادي لتنمية المجتمع الزراعي وجمعية تنمية المجتمع بابو مناع بحري بمركز دشنا.

تنمية المشروعات: دراسات جدوى استرشادية للمواطنين

وأوضح العماري، أن جهاز تنمية المشروعات يتيح دراسات جدوى استرشادية للمواطنين الراغبين في إقامة مشروعات صغيرة تتفق مع طبيعة واحتياجات المحافظة، مشيرًا إلى أن الجهاز موّل 2219 مشروع صغير ومتناهي بإجمالي تمويلات بلغ 54 مليون جنيه خلال الفترة من 1 يناير 2021 وحتى 30 نوفمبر2021 وفرت 3400 فرصة عمل لأبناء المحافظة في قرى ومراكز حياة كريمة.