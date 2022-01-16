بالأسماء.. إصابة 3 في تصادم دراجة نارية وسيارة ملاكي بالبحيرة

أصيب 3 أشخاص بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، جراء وقوع حادث تصادم بين دراجة نارية وسيارة ملاكي بطريق «المحمودية - دمنهور»، أمام قرية زاوية غزال، ونُقل المصابون إلى مستشفى دمنهور التعليمي لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة، وحُرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

تصادم دراجة نارية بسيارة

وتلقى اللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيرة إخطارا من مركز شرطة دمنهور، يفيد استقبال المستشفى 3 أشخاص مصابين بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، جراء وقوع حادث تصادم بين دراجة نارية وسيارة ملاكي بنطاق قرية زاوية غزال، التابعة للمركز، وحُرر محضر بالواقعة للعرض على النيابة.

تحديد هوية المصابين

وتبين إصابة كل من جمعة رجب النوام، 22 سنة، مقيم في زاوية غزال، ومصاب بنزيف بالبطن ونزيف بالمخ، وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، وسعيد رمضان جمعة، 19 سنة، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم وكسر في الساق اليمنى، وحسام عمارة الشاعر، 36 سنة، مقيم في دمنهور، مصاب باشتباه بنزيف في البطن وكسر في الذراع اليسرى وكسر في الحوض.

ونُقل المصابون إلى مستشفى دمنهور التعليمي لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة، وحُرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

إصابة 11 في تصادم سيارتين

وأصيب، أمس، 11 شخصا إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وسيارة ملاكي، أمام مدخل أبو العطا بمدينة النوبارية، ونُقل المصابون إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وحُرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.