مصرع ربة منزل وطفلها في حادث على طريق الإسكندرية الصحراوي

لقيت ربة منزل وطلفها مصرعهما صباح اليوم، على طريق الإسكندرية الصحراوي، حيث صدمتهما سيارة ملاكي أثناء عبور الطريق، ما تسبب في إصابتهما بكسور متفرقة في الجسم، وتوفيا أثناء تقديم الإسعافات الأولية لهما بعد وصولهما إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

بلاغ من غرفة النجدة

وكانت غرفة النجدة في مديرية أمن الجيزة، تلقت بلاغا من الإدارة العامة للمرور على الطرق، يفيد بوقوع حادث على طريق الإسكندرية الصحراوي، ومصرع ربة منزل وطفلها، بعد أن صدمتهما سيارة ملاكي مسرعة أثناء عبورهما الطريق.

القبض على السائق

وألقى رجال المباحث القبض على سائق السيارة المتسبب في الحادث، وصرحت النيابة العامة بدفن جثة المجني عليها وطفلها، بعد الانتهاء من أعمال الصفة التشريحية، كما أمرت باستعجال تحريات رجال المباحث بشأن الواقعة، وتحرر المحضر اللازم، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.