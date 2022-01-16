الأرصاد: موجة البرد مستمرة لبداية الأسبوع المقبل.. وسقوط الأمطار حتى هذا الموعد

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، التابعة لوزارة الطيران المدني، إن موجة البرد التي تشهدها البلاد حاليا، تستمر حتى بداية الأسبوع المقبل، إذ تشهد الأنحاء كافة انخفاض في درجات الحرارة ليسود طقس بارد نهاراً، شديد البرودة خلال الساعات الليل، تصل حد الصقيع على سيناء وشمال الصعيد، موضحة أن درجات الحرارة الصغرى تنخفض إلى ما دون 8 درجات على غالبية الأنحاء.

تكاثر السحب وسقوط أمطار

وأضافت غانم، أن هناك تكاثر للسحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة تقل حدتها كلما تقدمنا للداخل، حيث تتعرض بعض مناطق وسط سيناء والسواحل الشمالية الشرقية، لأمطار متوسطة، أما مناطق الوجه البحري، القاهرة الكبرى، السواحل الشمالية الغربية، جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، إلى أمطار خفيفة تصل لمتوسطة، فيما يشهد شمال الصعيد تساقط لبعض الأمطار الخفيفة.

وتابعت غانم، انحصار فرص سقوط الأمطار خلال الثلاثاء المقبل، مع ظهور الشبورة المائية على بعض الطرق، على أن تعاود الأمطار في الظهور مرة أخرى الأربعاء، وتنحصر مرة أخرى اعتباراً من الخميس، على أن تعاود الشبورة المائية في الظهور.

رياح شمالية قادمة من جنوب أوروبا

وأوضحت غانم، أن السبب وراء تعرض البلاد لموجة البرد تلك، هو نشاط رياح شمالية باردة قادمة من جنوب أوروبا تغزو جميع الأنحاء، تزيد من الإحساس ببرودة الطقس، إذ تسود أجواء باردة نهارا وشديدة البرودة ليلا، كما تتكاثر السحب المتوسطة والمنخفضة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار تكون متفاوتة الشدة تقل حدتها تدريجيا كلما تقدمت للداخل.

ونوهت عضو المركز الإعلامي بـ هيئة الأرصاد الجوية، إلى أن درجة الحرارة الصغرى تنخفض إلى ما دون 8 درجات على غالبية الأنحاء ليلاً، حيث تسجل الحرارة العظمة ما بين 15:16 درجة مئوية، بينما تصل الصغرى إلى 8: 9 درجات على الغالبية العظمى من الأنحاء، تصل للصقيع في وسط سيناء، لتسجل سانت كاترين صفر مئوية.