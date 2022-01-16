طقس الإسكندرية: تكاثر السحب وتوقعات بهطول أمطار

يشهد طقس الإسكندرية، اليوم الأحد، غيوم جزئية وتكاثر السحب المنخفضة، مع توقعات بهطول أمطار خفيفة بنسبة تتراوح ما بين 40% إلى 50%، وسط تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية بطقس متقلب وغير مستقر، مع رفع درجة الاستعداد القصوي في المحافظة لاستقبال الأمطار مع هبوب رياح باردة.

طقس الإسكندرية اليوم

تبلغ درجة الحرارة، اليوم الأحد، في الإسكندرية، 17 درجة مئوية، مع وصول نسبة الرطوبة إلى 60%، وتوقعات بهطول أمطار متوسطة تشتد خلال الساعات المقبلة من اليوم، مع وصول سرعة الرياح إلى 24 كيلو مترا في الساعة.

صرف الإسكندرية يرفع درجة الاستعداد القصوي

قال اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي في الإسكندرية، إن الشبكة استوعبت مياه الأمطار التي تساقطت على المحافظة وحتى هذه اللحظة لم يتلاحظ وجود أي تجمعات للمياه، سوي في ٨ أماكن: أسفل كوبري ١٤ مايو، أمام بوابة ٨ البيطاش، أمام نادي الاتحاد بالطريق الزراعي، شارع الصاوي بالعصافرة قبلي، شارع عبد الفتاح الصعيدي بالسيوف شماعة، خلف مبنى المحافظة بالطريق الزراعي، أمام التأمين الصحي العامرية، أمام مدرسة أبيس الابتدائية بأبيس الأولى، وتم رفع تجمعات مياه الأمطار بتلك المناطق.

وأضاف «نافع»، في تصريح خاص لـ «الوطن»، أن موجة التقلبات الجوية مستمرة مع مواصلة أعمال التطهير للشنايش والمطابق في أثناء النوة، واستمرار تمركز معدات وسيارات شركة الصرف الصحي بالإسكندرية تحسبا لأي تجمعات لمياه الأمطار.

وأوضح أن شركة الصرف الصحي رفعت درجة الاستعدادات لمواجهة موجة التقلبات الجوية منذ صباح الخميس الماضي، وحتى استقرار الأحوال الجوية، مناشدا المواطنين الإبلاغ عن أي تجمعات لمياه الأمطار على رقم الخط الساخن 175.